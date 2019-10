El equipo de gobierno replica: «Si no hay financiación no hay actuaciones» Javier Cuesta, ayer durante su comparecencia ante los medios. / PIÑA El edil de Economía sostiene que «en tres meses» el Ayuntamiento ha adjudicado más obras que en los seis anteriores con el tripartito G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 9 octubre 2019, 00:54

¿Cuándo es válido un proyecto de inversión para una administración pública? La respuesta da para versiones encontradas y para matices. El concejal de Economía, Javier Cuesta, respondió ayer al PSOE, que había presumido el día anterior de haber dejado tras su paso por el gobierno 104 proyectos por 35 millones de euros, que tal afirmación es «una falacia de proporciones dantescas». La lista de los proyectos se puede consultar en la página web del Grupo Municipal Socialista, también se puede comprobar que de todos, solo 13 por importe de 2,5 millones de euros tenían financiación aprobada el pasado 1 de junio. «Sin financiación no hay proyectos», replicó Cuesta, que insistió en que las cifras esgrimidas por el PSOE «no se corresponden con la realidad» y que los proyectos no son «folios y listados que al final no tienen nada detrás».

Cuesta recalcó que el PSOE «no tiene capacidad moral para hablar de ejecución de inversiones», después de que en sus cuatro años de mandato, apenas se ejecutaran 25 millones de euros «en inversiones reales», descontando los pagos que tuvo que afrontar la anterior Corporación por las sentencias de Villa Magdalena o el Calatrava. Defendió que el actual equipo de gobierno ha «duplicado» la ejecución de obras en los tres meses que lleva de mandato, con más de 5 millones, por los 2,7 millones ejecutados en los primeros seis meses del año.

El edil de Economía recordó también que el actual equipo de gobierno tuvo que aprobar un plan económico financiero, con un ajuste de 32 millones de euros, como consecuencia de los incumplimientos legales del presupuesto heredado del anterior mandado. «Este no es nuestro presupuesto ni nuestro plan económico», sentenció. No habló, en cambio, de que la aprobación del ajuste ha permitido liberar la financiación para las inversiones aprobadas en estos tres meses y que estas, lógicamente, corresponden en su mayoría a proyectos heredados de la anterior Corporación.

Distinto

El mensaje del equipo de gobierno llegó, además, distorsionado. Mientras Javier Cuesta insistía en que sin financiación no se puede hablar de proyectos preparados para ejecutar. El concejal de Infraestructuras, teniente alcalde y líder de Ciudadanos, Nacho Cuesta, negó que su área haya paralizado proyecto alguno. Sostuvo que la Concejalía de Infraestructuras «está trabajando en proyectos que dejó el anterior gobierno», aunque «muchos de ellos a medio gas, en una fase muy inicial y muy alejada de su posible ejecución, y en proyectos nuevos que se sacarán adelante este mandato y serán muy beneficiosos para esta ciudad».

Acusó, además, a los socialistas de realizar «un intento desesperado de tener cierta visibilidad», haciendo «causa de problemas que no existen».

La lista de proyectos existe, pero también es cierto que, al menos, dos tercios no tienen redactados los pliegos de contratación siquiera. También, que cada gobierno tiene sus prioridades y que la presión electoral hace mucho más fácil licitar obras 'que se vean' que invertir en saneamiento que no luce y causa molestias al tráfico. Cuesta (Javier) insistió ayer en que el presupuesto de 2020 incluirá la redacción de los proyectos prioritarios para la ciudad: El Antiguo, la plaza de Toros y el Palacio de los Deportes.