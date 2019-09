Rayden: «El equipo de gobierno de Oviedo se está tomando el concierto como un ataque contra ellos» El artista Rayden ofrecerá un encuentro musical el viernes. / E. C. El rapero afirma que el Ayuntamiento estaría haciendo una «exhibición innecesaria de fuerza» si intenta frenar su actuación Rayden Actuará fuera del cartel mateíno el viernes en El Milán ALBERTO ARCE OVIEDO. Miércoles, 18 septiembre 2019, 02:23

Dos días. Ese es el tiempo que falta para que la escalinata principal del campus de Humanidades de El Milán acoja una actuación gratuita del rapero alcalaíno Rayden (1985). Un concierto anunciado por el tripartito y que el actual equipo de gobierno descartó del cartel mateíno. El músico no dejará a sus fans sin su cita, a pesar de que la edil de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, ya afirmó que «se va a hacer cumplir la normativa». Ninguno ha dado su brazo a torcer.

-¿Quedan dos días para su encuentro musical en El Milán?

-Sí, claro. Con ganas. Ya tengo reservado hasta el hotel.

-Su decisión ha traído cola...

-Es muy fácil. Lo hago por tener un gesto con mi público. Recibí una oleada de mensajes lamentando mi eliminación del cartel de San Mateo. He buscado un horario y un lugar que molestase lo mínimo. No todo en la vida es dinero, es por ellos.

-¿No es una cuestión de orgullo?

-No, y por eso no entiendo cómo el gobierno de Oviedo se lo está tomando a la defensiva, como si fuese un ataque contra ellos. Ellos bien saben que los contratos de las fiestas se firman en las últimas semanas.

-¿Teme un posible desalojo?

-Eso es un intento de exhibición de fuerza innecesario. Vamos con una guitarra acústica que no estará enchufada a nada, a pelo y a viva voz. Me parece vergonzoso que haya un dispositivo activado para esto cuando en San Mateo está habiendo puñaladas.

-¿Cree que se atreverán a echarle de allí?

-Espero que no lo hagan. Sería contraproducente para ellos. Quiero pensar que ellos van a atender a razones. Si no, me van a hacer la publicidad gratis. Me van a llenar la sala Estilo en marzo de ofendidos y lo van a convertir en una cuestión política.

-¿No lo es?

-Cuando veo las personas que sí que han contratado para las fiestas, no entiendo cuál es el punto diferenciador. Quiero pensar que era por desmarcarse del anterior gobierno. Lo que sí que sé es que si mostrase unas ideas políticas diferentes y más afines a las suyas, nadie me diría nada. La autocensura es la peor censura de estos tiempos.

-Si hay una gran afluencia de público y no están previstas medidas de seguridad, si ocurre algo...

-Si veo que hay mucha gente, iremos todos andando educadamente a la explanada del parque Ismael Fuente. Aun así, pase lo que pase, tengo dos sesiones alquiladas de mi bolsillo en La Salvaje.

-¿Ha recibido apoyo de Somos?

-Públicamente han mostrado su apoyo, porque han pensado, como yo, que esto es un sinsentido. Los concejales se van a acercar a saludar. Pero, no solo debería ser así. Invito a Covadonga Díaz y a todo el equipo de gobierno a que se acerquen a saludar. Lo tendrían muy fácil para marcarse un tanto, porque, la verdad, me parece horrorosa la situación.

-¿Ha tenido algún tipo de contacto con el equipo de gobierno?

-No, nada. Por eso, también me apena, porque creo que en todo momento estoy ofreciendo un discurso conciliador. No estoy buscando confrontación. Me han contratado también para fiestas de partidos políticos con ideas distintas a las mías y no pasa nada. Si yo fuese edil de Festejos, lo tendría claro. Hay que pensar en el gusto de la gente, no en el propio.