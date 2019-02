La Ería, un barrio de escaparate Floristería May, con un Cupido en directo. / FOTOS DE ALEX PIÑA Alumnos de Formación Profesional del instituto decoran diez tiendas del barrio J. C. A. Miércoles, 13 febrero 2019, 03:26

«Todo lo que beneficie al comercio de barrio, estupendo. No me imagino a los vecinos de mi edificio con el bajo vacío». Así de satisfecho se mostraba Juan Chamorro, propietario de la floristería May, en la plaza de Pedro Miñor, con cómo han decorado su escaparate los alumnos de los ciclos formativos de Gestión de Ventas y Actividades Comerciales que se cursan en el Instituto de La Ería.

La actividad, puesta en marcha por Oviedo Emprende junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias, AJE Asturias, lleva por nombre 'Renueva Ería' y sirvió, por un lado, para que los alumnos pusieran en práctica lo aprendido en el curso. Por otro, para dinamizar la actividad del comercio de proximidad. Ayer pasearon por los diez comercios, -Flores May, Yenny's Stilistas, La Barbería de Giorgio, Nuria Martín Boutique, Dúo Moda y Complementos, Lencería Covadonga, Lunettes, Calzastur, Mercería Karda y Peluquería ecológica Mariasun- y montaron los escaparates en vivo y en directo para sorpresa de los transeúntes.

Con Ana Álvarez de modelo, Natalia Menéndez improvisó una performance en el escaparate de Nuria Martín Boutique. «Queremos representar lo que hace una chica al llegar a casa. Quitarse la ropa de la calle y ponerse cómoda». En Yenny's estilistas, Rafael Bakale sacó a la calle las sillas de espera y las revistas y decoró la cristalera con corazones. De igual modo que en el taller zapatero de Calzastur. «Se lo han trabajado y le han puesto mucho empeño», resumió la dueña, Charo Avelar.

En la que es, para muchos de ellos, la primera experiencia laboral relacionada con sus estudios, el concejal de Economía Rubén Rosón, afirmó que se trata de «una iniciativa para que los jóvenes que se forman en comercio y escaparatismo puedan tener una experiencia práctica y que además mejore el barrio». El edil aseveró que «el Ayuntamiento ya está recibiendo solicitudes de otras asociaciones y espacios de la ciudad» para repetir la experiencia.