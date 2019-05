«Hemos erradicado la prostitución que se ejercía en nuestro edificio de Salesas» El edificio ubicado en el número 2 de la calle Nueve de Mayo, conocido como 'los pisos colmena' de Salesas.. / PABLO LORENZANA La comunidad de vecinos de la calle Nueve de Mayo logra que los propietarios que alquilaban sus pisos a presuntos proxenetas resuelvan los contratos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 12 mayo 2019, 02:19

En la comunidad de vecinos del número 2 de la calle Nueve de Mayo respiran tranquilos desde el pasado mes de marzo. En su edificio, conocido como 'los pisos colmena' de Salesas, ya no hay atisbo de actividad relacionada con la presunta prostitución.

Los vecinos denunciaron hace dos meses en las páginas de EL COMERCIO las consecuencias de un tema que era «'vox populi'» en la ciudad y sobre el que nunca se había actuado, hasta ahora. «Hoy podemos decir que se ha erradicado la prostitución en este edificio», afirmó Valentín Díaz, vicepresidente de la comunidad de vecinos y abogado.

Los dueños de las siete viviendas del bloque donde supuestamente se ejercía la prostitución han finiquitado los contratos de alquiler que tenían firmados con los arrendatarios, «proxenetas y prostitutas», según aseveró Díaz. Para lograr este objetivo la junta rectora de la comunidad de vecinos tuvo que modificar los estatutos de la propia comunidad. «Incluimos expresamente la prohibición de ejercer la prostitución y establecimos un protocolo de actuación por el cuál se requería a los propietarios que tenían los pisos alquilados a que cesase la actividad y si no lo hacían se emprenderían acciones legales contra ellos», explicó Valentín Díaz.

Pisos en venta y alquiler

La medida surgió efecto porque a primeros de marzo «una buena parte de los propietarios resolvieron los contratos de arrendamiento de forma inmediata y las prostitutas y proxenetas se fueron. Al no haber oferta cesó la demanda». Un cese que ha dado otra perspectiva al edificio que ha visto incrementado el interés por la compra y alquiler de pisos en el inmueble «cuando antes no había porque nadie quería comprar aquí», apostilló Díaz. Algunos de los propietarios que terminaron con sus contratos de alquiler han puesto en venta sus viviendas. Otros han tenido que rehabilitarlas por completo «porque se los dejaron destrozadas» para ponerlos de nuevo en alquiler, en esta ocasión con todas las garantías de que en ellos no se ejercerá la prostitución.

Eso a nivel inmobiliario, pero a nivel vecinal las mejoras también son palpables. «El incesante movimiento de ascensores ha cesado de manera considerable también el movimiento de personas dentro del portal que ha descendido a la mitad y la limpieza y seguridad del edificio es ahora la de un inmueble normal», enumeró Díaz.

Seguridad y cámaras

Con todo, la comunidad de vecinos ha contratado un vigilante de seguridad privada e instalado cámaras de seguridad en las ocho plantas del edificio. «Hemos puesto todos los medios para que la situación anterior no se vuelva a repetir, el control será total para evitar que aquí vuelva a ejercerse la prostitución». El objetivo de la comunidad de vecinos pasa por convertir el inmueble en «un edificio emblemático para la ciudad. Ha dejado se ser una colmena», ponderó su vicepresidente.

Valentín Díaz agradeció a todos los vecinos que ayudaron a «erradicar la prostitución» tras treinta años sufriendo sus consecuencias.