«Sería un error horroroso quedarse al margen», advierte el alcalde Ana Taboada replica que la ciudad no se queda fuera sino que «sin Oviedo no existe el proyecto» OVIEDO. Domingo, 27 enero 2019, 02:42

«Sería un error horroroso que la capital del área central se quedase al margen de este proceso por una decisión arcaica, primitiva e inconcebible», advirtió ayer el alcalde, Wenceslao López, acerca de la intención de Somos y el PP de votar en contra de la adhesión al convenio de creación del organismo metropolitano durante el Pleno del próximo miércoles. Pidió, por tanto, a ambas fuerzas que reconsideren su postura. «Si no quieren empujar que no lo hagan, pero que al menos no sean un obstáculo», añadió. El socialista tratará de mantener conversaciones con ambos grupos en los tres días que quedan hasta el debate para arrancarles, al menos, la abstención.

Lo tiene difícil. En una extensa rueda de prensa, el regidor recordó ayer «que el área metropolitana es una realidad» pero que «hay que darle una gobernanza» al repasar los hitos desde que comenzaron los trabajos entre la Consejería de Infraestructuras y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Siero y Langreo para llegar al documento marco aprobado el pasado diciembre. Acerca de los intereses electoralistas de los que el PP le acusa, se comprometió a no hablar más del área central hasta pasados los comicios de mayo si el Pleno da el 'sí'.

Difícil, porque tanto Somos como el PP se reafirmaron ayer. A mayores, donde el regidor ve una decisión «irresponsable» ante un proyecto «imprescindible», Ana Taboada afirmó que «siempre ha habido una diferencia ideológica con el PSOE en este asunto». La líder de Somos argumentó que su formación teme un exceso centralizador de poder y competencias en el Principado. «Apostamos por los municipios que son el alma de la democracia», añadió. Taboada dio por muerto el proyecto: «Oviedo no se queda fuera del área metropolitana, sin Oviedo no existe». Algo muy distinto y que, desde la posición de fuerza que dan seis concejales sumados a los once del PP, habla de la endeblez de un convenio llevado a Pleno y que, por su naturaleza jurídica, no era necesario que pasara el trámite de las votaciones. En lo local, si Somos mantiene lo anunciado será la primera vez que en tres años y medio de mandato los dos socios mayoritarios voten en sentido contrario en una cuestión de calado.

Agustín Iglesias Caunedo, por su parte, sostuvo que «el proyecto no está todavía los suficientemente maduro». «Defendemos la búsqueda de la eficiencia pero queda mucho por definir en este debate y ahora no es el momento», añadió para cargar contra un Principado que «tiene muy pocas lecciones que dar a los ayuntamientos. Es una administración que siempre ha destacado por su carácter antimunicipal». Para el líder popular, que tacha de electoralista la aprobación a cien días de los comicios, «deben ser las nuevas corporaciones quienes lideren el proceso».

Apoyos desde la izquierda

Adrián Barbón, el secretario general de la FSA-PSOE, fue tajante: «Se puede construir con Oviedo o sin Oviedo. Pero Oviedo no se puede permitir el lujo de no estar liderando este proyecto». El candidato a la Presidencia del Principado afirmó que no se entiende la negativa cuando el área metropolitana existe como realidad y cuando «la cuestión es buscar que todos ganen contribuyendo a la gobernanza, sin crear nuevas competencias ni nuevas estructuras y buscando consensos». «Es un error tirarse en marcha», resumió.

«Creo que es una irresponsabilidad por parte de ambos partidos», cargó el diputado de IU Ovidio Zapico . Añadió que la renuncia de Somos a apoyar el proyecto responde a «ajustes internos en un sector del partido que ha quedado defenestrado por la dirección». Una postura que, sostuvo, abre la puerta de las instituciones a la ultraderecha por su «poca altura de miras» frente al «proyecto más apasionante para el próximo cuarto de siglo en Asturias».

Otro Zapico, José Manuel, secretario de CC OO, afirmó que PP y Somos «van en contra de toda lógica» y solicitó que reconsideren su rechazo a un proyecto «integrador» en el que la participación de Oviedo es «capital».