«Es un error pensar que las carreras de Letras no tienen buena salida laboral» Alejandro Ruíz, Ahmed Lahcend, Adrián Ojeda, Jordán Pascual, Benjamín López y Sergio Sánchez ante el 'stand' de la Escuela de Ingeniería Informática durante la feria 'Vive Uniovi'. / FOTOS: ÁLEX PIÑA La vicedecana Alejandra Moreno explica que «en estos estudios hay mucha transversalidad» durante las jornadas de orientación 'Vive Uniovi' CECILIA PÉREZ Viernes, 1 marzo 2019, 03:10

En la eterna dicotomía de los estudiantes de Secundaria de elegir entre Ciencias y Letras para su futuro Bachiller, ganan las primeras. Es lo único que tienen claro, porque cuando se les pregunta qué carrera universitaria quieren estudiar la respuesta mayoritaria es «no lo sé».

Para despejar estas dudas, la Universidad de Oviedo despidió ayer las Jornadas de Orientación Universitaria 'Uniovi' en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Una cita a la que acudieron más de 6.000 estudiantes en busca de información para su futuro más inmediato, una vez abandonen sus estudios de Secundaria y Bachiller.

Sergio Beltrán, Samuel García, Ángel Moltó, Carla Rodríguez, Mencía Rodríguez, Rafael Fernández y Jacobo Fernández tienen claro que van a optar por la rama del Bachiller de Ciencias. Estudiantes de cuarto de la ESO del colegio Santo Ángel de la Guarda de Gijón, de su futuro universitaria solo saben dos cosas: van a cursar una carrera y «de ninguna manera será de Letras» porque «hoy en día no tienen futuro», aseveró Jacobo Fernández.

Más de 6.000 estudiantes de institutos han pasado por el Palacio de Congresos

Una visión «errónea» en palabras de la vicedecana de Estudiantes y Actividades Culturales de la Facultad de Filosofía y Letras, Alejandra Moreno. «La Facultad de Filosofía y Letras ofrece nueve grados y cuenta con 2.000 estudiantes. Es la tercera facultad con más alumnado», expuso. En el 'stand' de esta facultad, Sara Mariño aseguró que «siempre he sabido que las Letras tienen futuro, es lo mío». Acudió con sus compañeros del colegio de Las Dominicas de Oviedo a informarse qué ofrece este rama universitaria. «En estos estudios hay mucha transversalidad y es un error pensar que una carrera de Letras no tiene salida laboral», señaló Moreno. Puso ejemplos prácticos: «Las Letras no solo es poder dedicarte a la docencia, también puedes centrarte en la rama de recursos humanos, de traductor, de comunicación, trabajar en museos o en doblaje de películas».

Entre las carreras de Ciencias, la Ingeniería Informática se lleva la palma. «Nos la vendieron muy bien», aseguró Ahmed Lahcend, estudiante de cuarto de la ESO en el instituto de Ventanielles. Él, junto a sus compañeros, se pasaron ayer por el Calatrava para recabar información. «Las posibilidades laborales que ofrece son muy altas y en aumento», expuso Benjamín López, director de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo.