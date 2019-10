Personal priorizará las peticiones de los servicios en la oferta pública de empleo El concejal de Personal, Mario Arias (PP). / M. ROJAS Mario Arias confía en acelerar los plazos para que los 44 nuevos agentes de Policía Local puedan incorporarse al servicio en 2020 GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Domingo, 13 octubre 2019, 02:03

Solo el año pasado entraron a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento 27 trabajadores a través de sentencias que declararon que su relación laboral era fraudulente. En total, el volumen del personal laboral indefinido no fijo, que esa categoría provisional obtienen quiendes acceden a la Administración por la puerta judicial, se aproxima a la carrera a los 400 empleados. El marrón para la concejalía de Personal es creciente cada año. La legislación obligaría a sacar todas estas plazas a oferta pública de empleo, pero todo lo que ha logrado el Ayuntamiento estos años es un acuerdo con los sindicatos para ofrecer al mérito, capacidad y publicidad las creadas a partir de abril de 2015. Y ni eso ha cumplido.

El anterior equipo de gobierno intentó exprimir las plazas vacantes y luchar contra los límites a la reposición de las jubilaciones. Atrapado, el entonces concejal del ramo, Iván Álvarez (IU) maniobró para ir sacando las plazas del personal laboral no fijo a medida que se fuese acercando la edad de jubilación del trabajador que ocupaba cada plaza y así evitar que hubiese que amortizarlas. Su sucesor, el segundo teniente de alcalde, Mario Arias, tiene en mente «priorizar para el año que viene las necesidades de personal que plantean los servicios» en la oferta pública de empleo que viajará anexa al proyecto de presupuestos.

Al área de Personal no solo le cuesta prevenir contrataciones faudulentas que acaban en la plantilla de la casa, también se le atascan las convocatorias. Pese a la urgencia creada por el decreto de jubilación anticipada de las policías locales, que permitirá a 47 funcionarios dejar la placa y la pistola sobre la mesa antes de fin de año, las bases de la convocatoria no se aprobaron hasta septiembre. Otro dato: la última vez que se convocaron plazas de policía, el Ayuntamiento tardó quince meses entre la publicación de la convocatoria y la conclusión del proceso selectivo. Si sirve de antecedente, las plazas aún pendientes no se cubrirán hasta bien entrado 2021, aunque Arias confía en reducir los plazos y «que los agentes se incorporen ta este próximo año».

Con buena parte de la oferta pública de empleo del año pasado aún en trámites, Arias no quiere sobrecargar de trabajo a un área que hace muchas más tareas que las provisiones de plazas. Cosas que van desde las nóminas hasta el control de horarios y que engloban las área de Interior y Contratación. Por eso el edil considera «prioritario» centrarse en sacar adelante las plazas y puestos más necesarios para el funcionamiento de la administración local. «Tenemos muchas carencias en Licencias y Urbanismo, por ejemplo y estamos trabajando para perfilarlas», expone.

Con más de 200 vacantes, tan solo en la plantilla de funcionarios, y nuevos perfiles por incorporar, el edil de Personal prefiere centrarse en cubrir los perfiles donde más agujeros tiene la plantilla municipal, antes que esforzarse en sacar a concurso plazas que ya están cubiertas en estos momentos, aunque sea de forma irregular.