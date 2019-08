Escaparates atractivos para atraer a nueva clientela Silvia Rionda posa ante su escaparate. / MARIO ROJAS La especialista Ana Vigil les presta asesoramiento sobre cómo colocar los productos para que llamen la atención Once comercios participan en un programa de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento para mejorar sus expositores ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 9 agosto 2019, 00:44

Lo que está en un escaparate triunfa. Por eso los dueños de las tiendas tienen que buscar que sus espacios exteriores sean atractivos y a la vez tengan un orden. Para ayudarles en esta tarea, la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento han organizado un taller. Primero se celebró una jornada formativa y después la especialista Ana Vigil acudió a los comercios para darles consejos.

Fueron once las tiendas que se apuntaron a este proyecto. Una de ellas fue Joyas Dulce Abad, ubicada en la calle San Juan. Tiene cuatro escaparates y su dueña los cuida con «mimo», pero el consejo de una experta nunca viene mal. Este fue el motivo por el que se apuntó al proyecto 'Escaparate y Acción'.

Vigil le dio diversas ideas sobre cómo los «objetos marinos» combinan con las poesías y también le enseñó trucos para colocar las diferentes joyas en altura: «La escaparatista no hizo grandes cambios porque lo vio bien y al mismo tiempo me enseñó técnicas sobre cómo agrupar los productos. Me ha venido fenomenal este taller porque los productos que están expuestos en el escaparate son los que más se venden», abundó esta comerciante, que apunta que la época con más clientes es de Navidad.

Decorar el escaparate de una agencia de viajes no es tarea sencilla. No tienen productos que exponer como los hay en una tienda de ropa o de complementos pero Gema Bravo, de Ayalga Agencia de Viajes, le echa cada mes mucha imaginación.

En su tienda de la calle Lola Mateos tiene un soporte para las ofertas, que no altera, y también decora otra zona con los elementos típicos de cada país: «Ya hemos puesto una reproducción de las favelas de Río de Janeiro y jaimas como si estuviéramos en Marruecos. Para esta temporada yo tenía una idea pero no la pudimos llevar a cabo porque no tenía los soportes necesarios». A cambio Vigil le propuso hacer algo oriental y zen, e incorporaron una figura de Terracota. El éxito está asegurado y hay quien les pide permiso para sacarle una foto.

Temática japonesa

La tienda Especiaté, de la avenida de Galicia, también sacó provecho de este curso. La escaparatista le ayudó a integrar el «chocolate» en entre los elementos que tiene expuestos. Silvia Riona apunta que las jornadas fueron muy fructíferas: «El escaparate es la imagen de una tienda. Si lo ves colocado sabes cómo va a ser el interior», añadió ayer desde su céntrico establecimiento.