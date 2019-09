«Estaremos en los escenarios hasta que el cuerpo aguante» Emilio González, de Los Chichos. Emilio González Gabarre | Fundador de Los Chichos El trío de rumba flamenca, que lleva cuarenta y seis años de carrera, actúa hoy en la Losa a partir de las 22.50 horas IVÁN GARCÍA OVIEDO. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:59

'Ni más ni menos', como dice una de sus canciones, que cuarenta y seis años llevan subidos a los escenarios Los Chichos. Eran tres y tres siguen siendo, con un único cambio: la salida de Jero en los noventa, al que sustituyó Emilio González junior. Su padre, Emilio González Gabarre (Madrid, 1947), se ha mantenido al pie del cañón desde los inicios junto a su hermano Julio. El grupo de rumba flamenca actuará hoy, a las 22.50 horas en la Losa.

-Ketama, Camela, Estopa,... Pocos grupos han tenido tanta influencia en otros artistas como ustedes.

-Somos tres gitanos muy sencillos y el público se da cuenta y le encanta. Nos adoran otros artistas como Sergio Dalma. Eso es muy grande. Nosotros hemos vendido más de veintidós millones de discos, que se dice pronto.

-¿Qué recuerdos tiene de Oviedo?

-Me acuerdo de una vez, hace muchos años, que tocamos y cayó una tromba de agua increíble, pero el público aguantó. Es una tierra que siempre nos ha tratado muy bien y tenemos ganas de volver.

-Si le pregunto por lo que más le gusta de la tierra...

-¿Son ustedes los padres de la música flamenca?

-De la rumba flamenca sí. Hemos sido los que han traído al mundo estas canciones y después han venido otros grupos.

-¿Quién es el del medio de Los Chichos?

-Eso se lo tendrías que preguntar a Estopa (ríe). No lo sé, supongo que lo dirá por mi hijo (Emilio junior), que es el más nuevo de los tres. Pero es algo que muchas veces me han preguntado y no sé quién es.

-¿Hasta cuándo les veremos en los escenarios?

-Hasta que el cuerpo aguante. Hace tres años dijimos que lo dejábamos pero al final hemos vuelto y seguimos tocando.