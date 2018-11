Dos escolares con implante coclear llevan un mes sin profesor de audición Colás Álvarez y Raúl Lastra junto a Penélope Miranda, Lucía Jiménez, Moisés Cima y Diana Lastra. / P. L. Educación no ha podido cubrir la baja de sus respectivas profesoras de Audición y Lenguaje en los colegio Dolores Medio y Carmen Ruiz Tilve CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:46

Raúl Lastra y Colás Álvarez tienen la misma edad, cuatro años; van al mismo curso, primero de Educación Infantil; los dos tienen un implante coclear porque padecen de nacimiento hipoacusia bilateral profunda y los dos se enfrentan al mismo problema: llevan un mes sin profesora de Audición y Lenguaje en sus respectivos centros escolares. El de Colás, el colegio Dolores Medio y el de Raúl, el Carmen Ruiz-Tilve.

Ambas dos profesoras se encuentran de baja y la Consejería de Educación no ha podido reemplazarlas porque la bolsa de interinos está cerrada, no hay. La plaza salió por primera vez a convocatoria el pasado 6 de noviembre, a pesar de que la baja de las profesoras se produjo el 25 de octubre. A día de hoy, continúa desierta porque nadie más se presentó a las sucesivas convocatorias que publicó la consejería, la última este mismo martes, 20 de noviembre. Una situación que repercute seriamente en la evolución y el desarrollo de estos pequeños. «A día de hoy no tienen ningún tipo de asistencias de Audición y Lenguaje cuando nuestros hijos tienen una edad auditiva de dos años que es el tiempo que llevan con el implante. No tienen el nivel de lenguaje que el resto de sus compañeros lo que repercute en la relación con ellos y también a su nivel cognitivo», expuso Penélope Miranda, mamá del pequeño Colás.

Los niños, antes de ser escolarizados en sus respectivos centros, fueron sometidos a un informe psicopedagógico donde se especificó que requerían de un servicio de logopedia intensiva, esto es, necesitan de un logopeda diario en el centro escolar. Llevan un mes sin su correspondiente especialista. «Desconocemos cuál es la solución porque me he puesto en contacto con la Consejería de Educación y con la Dirección de Ordenación Académica y no he recibido respuesta, más que la de que no pueden obligar a los interinos a presentarse a una plaza pero yo creo que debe de haber un plan b», aseveró Penélope Miranda, que ha contado en todo momento con el apoyo de la dirección del colegio Dolores Medio.

No ha sido así para la familia de Raúl Miranda, alumno del colegio Carmen Ruiz-Tilve. Moisés Cima es la pareja de la madre del pequeño, que también sufre una discapacidad auditiva severa. «Nosotros nos enteramos de que Raúl no tenía profesora de Audición y Lenguaje porque nos lo dijo Penélope. El colegio no nos lo notificó». Se conocen porque comparten sesiones de logopedia dos veces a la semana en la Fundación Vinjoy. «No nos sentimos apoyados por el colegio», aseguró. Su situación es más acuciante si cabe, ya que el pequeño procede de una familia en la que varios de sus miembros son sordos, entre ellos su madre.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguraron que son conscientes de la problemática y confían en resolverla «lo antes posible». Para ello abrirán una nueva bolsa de interinos y convocarán nuevas plazas. Una solución demasiado a largo plazo porque las familias de estos pequeños temen que el proceso se dilate más tiempo de lo deseado. «Desconocemos la solución pero lo que está claro es que no voy a ir yo al cole ni a contratar a nadie», aseveró Penélope Miranda.