Los escolares de Tudela Veguín plantan árboles contra la contaminación El alcalde, con un alumno del colegio de Tudela Veguín y la directora. / FOTOS: PABLO LORENZANA La Corporación Masaveu organiza una jornada de concienciación medioambiental para los alumnos en un terreno cercano a cementera ALBERTO ARCE Viernes, 1 marzo 2019, 03:10

Los veinticuatro alumnos del colegio público de Tudela Veguín se enfundaron ayer la ropa de trabajo para cumplir con lo que se ha convertido ya en una tradición en la localidad. Desde hace diez años, la Corporación Masaveu organiza una plantación de manzanos para que los más pequeños, desde Infantil a Primaria (con edades de 3 a 9 años), aprendan a respetar el medio ambiente. Máxime en estos días, marcados por los procesos de contaminación ambiental. El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el director de la cementera, Fernando Colunga, presidieron la divertida velada, y también hicieron gala de un control depurado de las palas y azadas.

Eran las doce de la mañana, el tiempo acompañaba y José Enrique León, de 10 años, descansaba del duro trabajo: «Ya he plantado cuatro árboles». Un buen número para el estudiante de quinto de Primaria, ya que entre todos, se colocaron un total de treinta manzanos de distintas variedades tardías. «Llevo haciendo esto desde los 5 años y me encanta», clamó. No obstante, el pequeño admitió que lo mejor de la actividad «es la comida». La Corporación tuvo preparada una buena merendola para todos.

«Esto es una fiesta para ellos, y también una gran manera de hacerles ver que se puede tener una producción industrial respetuosa», aseguró el responsable de medio ambiente de la compañía, Fernando Tresguerres.

Por su parte, el alcalde, Wenceslao López, explicó que «para los niños es muy importante realizar este trabajo para poner en valor la naturaleza y la sostenibilidad». Sobre todo, admitió el primer edil, «en estos tiempos donde todos somos básicamente urbanitas».

Desde la primera de las plantaciones celebradas en Tudela Veguín en 2011 hasta el momento, se han plantado en torno a cuatrocientos manzanos en una superficie total aproximada de tres mil metros cuadrados. En octubre, los mismos niños volverán al espacio a recoger los esperados frutos de su trabajo.