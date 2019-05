El Escorialín reabre sus puertas al turismo El Escorialín, recién reabierto / HUGO ÁLVAREZ Tras más de un año y medio cerrada, la Oficina Municipal de Turismo de Oviedo ya ha atendido a más de ochenta personas en solo un día | Cuatro diplomados en Turismo en prácticas, contratados durante un año, reciben a los visitantes ALBERTO ARCE Martes, 14 mayo 2019, 12:00

El pasado 30 de noviembre de 2017, la Oficina Municipal de Turismo del Campo de San Francisco de Oviedo, El Escorialín (en la calle Marqués de Santa Cruz), cerraba sus puertas al turismo por falta de personal. Un mes después, el 27 de diciembre, la borrasca 'Bruno' le arrojaba un tronco encima que destrozaría el tejado y la cristalera. El arreglo no fue muy costoso (unos 11.000 euros pasados al seguro), pero la oficina no volvió a abrir sus puertas. Y no fue así hasta ayer, que tras casi un año de demora en las convocatorias, adjudicación y puesta en marcha de los planes de empleo autonómicos que dotasen al espacio de trabajadores, el particular edificio ha dejado de ser una mera oficina virtual.

De presentarlo a la ciudadanía se han encargado, durante la mañana de este martes, la vicealcaldesa y candidata a la Alcaldía de Oviedo, Ana Taboada; y el actual concejal de Turismo de la Corporación municipal ovetense, Rubén Rosón. «Hemos incrementado en cientos de miles el número de pernoctaciones al año en Oviedo, la capital del turismo en Asturias», ha declarado el edil de la formación morada. «El Escorialín ya ha atendido a más de ochenta personas desde ayer», ha añadido.

En ese sentido, Rosón ha tirado el guante al Gobierno del Principado de Asturias al afirmar que «el programa debería haber salido hace tiempo», ya que «depende del Principado». Aun así, ha incidido, «nosotros lo dotamos de una financiación muy superior a la que nos concede» el Ejecutivo regional.

El edificio, que data del 1958 y que fue bautizado así por la lentitud de su construcción, funcionó desde su origen como oficina municipal de turismo auxiliar -desde la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado hace ya varias décadas que cedía el uso de la oficina de la plaza de la Constitución al Gobierno autonómico-.

Por su parte, la candidata de Somos ha explicado que «la oficina estuvo cerrada por culpa de la mala gestión del Gobierno asturiano y del Partido Popular, que en su momento trasladaron esta oficina a la plaza del Ayuntamiento y dejaron el resto de la atención ciudadana para oficinas virtuales».