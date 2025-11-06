La escuela infantil del colegio San Ignacio comienza con 17 alumnos Con «una enorme ilusión», el centro inaugura de forma oficial las instalaciones, con plazas disponibles para niños de uno y dos años

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025

El colegio San Ignacio Jesuitas de Oviedo está de celebración. Este jueves, inauguró de forma oficial las nuevas instalaciones de su primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), que arranca con 17 alumnos y una «enorme ilusión» por parte de toda la directiva y el equipo docente. No es para menos. Marca un hito en la historia del centro al completar su oferta educativa, abarcando así todas las etapas, hasta el Bachiller. «Estamos muy ilusionados. Empezar una etapa de estas es siempre complicado, pero queríamos hacerlo bien», explicó el director del colegio, Gonzalo Lasa.

El nuevo ciclo de infantil ha comenzado su andadura con dos aulas activas para niños de uno y dos años, que acogen a los 17 alumnos «pioneros» de esta nueva era. Aunque la capacidad para estos dos grupos es de 31 niños, la dirección ha preferido apostar por un crecimiento progresivo para «consolidar el proyecto» antes de abrir el aula para bebés menores de un año.

Al frente de esta ilusionante etapa se encuentra Ana Rodríguez Prado, coordinadora del ciclo, y, además, antigua alumna del colegio, un vínculo que añade una carga emocional especial al proyecto. «Aparte de ser antigua alumna, volver a este colegio para mí ha sido, como dije, un regalo», confiesa. Maestra de profesión y con toda su carrera dedicada a la educación 0-3, Rodríguez Prado irradia entusiasmo: «Estoy súper ilusionada, es mi gran pasión. Mi perspectiva de futuro es estar muchísimos años aquí, sacando adelante esta etapa que me apasiona, verlos crecer y compartir momentos con ellos». El equipo lo completan otra docente y una auxiliar educativa, que se encargan de los dos grupos actuales.

El proyecto, que de momento es de carácter privado, nace con la esperanza de poder ser concertado en el futuro, como ya ocurre en colegios jesuitas de otras comunidades. «Esperamos que con el tiempo todo se pueda lograr, porque entendemos que la enseñanza concertada también tiene derecho a que sus familias puedan disfrutar de este ciclo», apuntó el director, Gonzalo Lasa durante la inauguración.

Durante el acto se vivió una doble celebración. Los asistentes –entre ellos, el director general de la Fundación Educativa Jesuitas Noroeste, Iván Mirón Cabaleiro; el delegado de la Plataforma Apostólica de Asturias de la Compañía de Jesús, el padre José María Rodríguez Olaizola; y representantes de la APA– visitaron la obra de la cancha, que ha sido cubierta, ganando 650 metros cuadrados para mejorar los recreos y la posibilidad de entrenar a diferentes deportes, sobre todo, en días de lluvia.