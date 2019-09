Las escuelas infantiles «necesitan manos y abrazos, no horas» Las educadoras infantiles se concentraron ayer al mediodía en la plaza del Ayuntamiento. / FOTO: MARIO ROJAS Las educadoras esperan recuperar sus puestos de trabajo a principios de 2020 y critican la inacción de la Consejería de Educación ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:43

Con pancartas de que el problema «no se cubre con horas, sino con personas», «los niños primero, readmisión» y bajo el grito de «es una lata el trabajar porque Costillas -concejal de Educación-no quiso prevaricar», las veintiún educadoras infantiles despedidas al inicio del curso se manifestaron ayer en la plaza del Ayuntamiento.

La convocatoria fue organizada por el sindicato Comisiones Obreras y el secretario de la sección en el Ayuntamiento, Xosé Nel Valdés, pidió que a las afectadas -veinte mujeres y un hombre- se les devuelva su puesto de trabajo cuanto antes: «Esperemos que para enero se cumpla el compromiso de reincorporarlas porque los centros necesitan manos y brazos y no horas», comentó ante unas doscientas personas.

Tanto el sindicato como las despedidas coinciden en que no se están cumpliendo las ratios de personal en los centros. El equipo de gobierno discrepa, pero en La Corredoria no se ha contratado a nadie para sustituir a «dos bajas». Además, no se están concediendo los días de «asuntos propios» y hay centros en los que hay «seis personas» menos que el curso pasado. «Las escuelas están desbordadas y nos extraña que la Consejería de Educación no haya dicho nada. El 14 de agosto asignó unas horas para los centros y no se están cubriendo a pesar de que se ha pasado a algunas educadoras a jornadas completa», insistió la afectada Olivia Alegre.

Las despedidas se sienten «fuertes» y «apoyadas» tanto por sindicatos mayoritarios, políticos (al acto fueron los concejales socialistas Ricardo Fernández y Diego Valiño y las ediles de Somos Ana Taboada y Anabel Santiego) y el resto de la población. Es por ello que seguirán adelante con su lucha, sopesan movilizarse durante la Noche Blanca que tendrá lugar el próximo sábado, y no pararán hasta conseguir la readmisión.

Los primeros juicios ya han sido fechados y se celebrarán a finales de octubre y principios de noviembre. «El equipo de gobierno tomó la decisión de despedirnos pero sin pensar las consecuencias. Las escuelas infantiles no son guarderías donde se guardan los coches, sino que hay niños», concluyó la afectada Jessica Briones.