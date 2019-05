«La esencia de 'Isasaweis' es la misma que hace diez años» Isabel Llano. / A. PIÑA Isabel Llano | Presenta hoy en LibrOviedo Acaba de publicar 'Las cien mejores recetas de Isasaweis', basadas en platos cocinados por familiares y aprendidas en restaurantes ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 17 mayo 2019, 01:50

Isabel Llano, más conocida por 'Isasaweis', acaba de publicar un libro redondo a lo que a números se refiere: su décimo título, con cien mejores recetas. Hoy presentará 'Las cien mejores recetas de Isasaweis' en LibrOviedo, a las 13 horas en la plaza de Trascorrales.

-¿De dónde saca la idea para tantos platos diferentes?

-Muchas de mis recetas son familiares. Mis padres, tías y un primo cocinan de maravilla y cuando voy a un restaurante digo 'tengo que hacer este plato'. A veces les pregunto a los chefs aunque algunos no te lo quieren contar.

-¿Cuál es su favorito?

-Decir uno es imposible. Me encantan las sopas y ensaladas y me podría alimentar con ambas. En la lista también tiene que estar la tortilla de patata, la lasaña y el sushi, pero este último lo comí tanto que lo aborrecí.

-¿Alguna vez se le resistió una receta?

-Cociné unos garbanzos con bacalao cuando me independicé. Estuvieron diez horas al fuego y no se ponían blandos. No supe lo que pasó hasta que años después descubrí que se habían encallado.

-¿Y ahora la salen bien?

-Sí, porque los hago al estilo de mi tía.

-¿Qué queda de aquella chica que triunfó con el vídeo del moño con calcetín?

-La esencia es la misma y me siento exactamente igual. Me han pasado muchas cosas y la experiencia adquirida en estos diez años es un grado.

-¿Celebrará esta efeméride de una forma especial?

-No lo había pensado. Me acaba de dar la idea.

-¿Se ha arrepentido en algún momento de dejar la docencia?

-Jamás. Al principio me dio mucho vértigo pero ahora me va muy bien y estoy muy feliz.