«Los espectáculos taurinos no tienen cabida en Oviedo; es maltrato animal», replica IU PP y Ciudadanos abogan porque la plaza de toros sea un espacio multiusos compatible con las corridas A. A. OVIEDO. Jueves, 11 abril 2019, 04:16

La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) amenazó anteayer al Ayuntamiento con acudir a los tribunales si el proyecto municipal de reforma de la plaza de toros de Buenavista no incluye la celebración de espectáculos taurinos. Desde Madrid, explicaron que el equipo de gobierno, que quiere convertir el inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC), en un espacio de ocio multitarea, podría incurrir en los delitos de expoliación y prevaricación si no atiende al uso original del edificio. En ese sentido, las reacciones de los candidatos a la Alcaldía de los distintos grupos políticos no se han hecho esperar. Y para la cabeza de lista de Izquierda Unida, Concha Masa, los espectáculos taurinos «no tienen cabida» en la capital del Principado, ya que «son un ejemplo de maltrato animal que la sociedad lleva años rechazando».

«La práctica del toreo inflige a los animales un sufrimiento atroz», declaró Masa, y añadió tajante que estas actividades, «denigrantes», forman parte de ciudades «arraigadas en el pasado». En sus palabras, Oviedo tiene que alejarse del regreso a otros tiempos y trabajar en una ciudad «que no tenga como espectáculos banderillas, espadas y puntillas clavadas en animales indefensos», explicó. «Oviedo es un concejo que trabaja en positivo dotando de contenido cultural y deportivo a nuestras infraestructuras», sentenció, en contestación a las amenazas de los taurinos. Por otra parte, también explicó que ahora «lo que toca es agilizar los plazos para reducir la protección del coso y así poder actuar».

La respuesta a la AIT del candidato popular a la Alcaldía, Alfredo Canteli, fue más laxa: «Nuestro proyecto para recuperar la plaza de toros del estado ruinoso en el que se encuentra pasa, como ya hemos anunciado, por convertirla en un espacio multiusos». Y aventuró a renglón seguido que «vamos a negociar con el Principado con el objetivo de desarrollar la obra y que sea un lugar en el que se celebren diferentes espectáculos». Unos eventos en los que, como ya afirmó el candidato en más de una ocasión, tendrán cabida las corridas de toros.

Por su lado, Ignacio Cuesta, la apuesta de Ciudadanos para los próximos comicios, manifestó con rotundidad que «está en contra de cualquier prohibición, y también de prohibir corridas de toros». Según Cuesta, a este tipo de celebraciones, debería ir «quien quiera». Ahora bien, matizó el abogado, en el proyecto de los liberales para «recuperar» la plaza, declarada en ruinas en 2008 por Gabino de Lorenzo, se plantea convertir el BIC en un espacio multiusos, para celebrar conciertos de grupos de renombre o eventos deportivos de gran afluencia. «Eso no quita para que pueda celebrarse una corrida de toros puntual si hay demanda para ello», concluyó Cuesta.