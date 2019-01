El Ayuntamiento de Oviedo estudia colocar espejos para mejorar el césped del Tartiere Trabajos de renovación del césped en el Tartiere. / M. ROJAS El diseño del estadio y la ausencia de un almacen limitan los equipos de lámparas que podrán usarse para garantizar iluminación a la hierba G. D. -R. OVIEDO. Martes, 22 enero 2019, 03:17

En verano de 2016, no sin ciertos apuros, el Ayuntamiento de Oviedo renovó, por primera vez desde su inauguración en el año 2000, el césped del campo de fútbol Carlos Tartiere. El contrato fue adjudicado a Green Nature e incluía, además de la colocación de nuevos tepes, la renovación de la capa filtrante, con la colocación de dos nuevas capas de arenas y una de gravas, que debían contribuir a airear las raíces y facilitar el drenaje. Menos de dos años después, el Ayuntamiento ha aprovechado estas semanas de parón navideño y partidos fuera de casa para renovar de nuevo parte de un terreno de juego, cuya hierba nunca llegó a enraizar de forma correcta. Un problema que, según el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, cuesta al club multas de la Liga de Fútbol Profesional cada semana que juega en casa.

La semana pasada, el Ayuntamiento y el club se reunieron para estudiar y fijar las condiciones para comprar y emplear lámparas de invernadero para ayudar al césped del Tartiere, pero eso no quiere decir que no se miren otras opciones. Fuentes municipales confirmaron que el Ayuntamiento estudia la colocación de espejos en la parte alta del estadio como ayuda para aumentar las horas de luz que recibe el terreno de juego.

La idea la propuso, hace un tiempo, un estudiante de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento la acogió con interés, pero el alumno se convirtió en ingeniero egresado y ambas partes perdieron un contacto que se ha retomado recientemente. Ahora los técnicos de Parques trabajan con aquel para estudiar la viabilidad de la propuesta y sus posibles beneficios y, también, para diseñar una prueba que permita medir su eficacia de cara al objetivo perseguido.

La ventaja obvia es que los espejos no consumen energía eléctrica ni tienen mantenimientos. Las lámparas que el Ayuntamiento se ha comprometido a comprar e instalar son un sistema empleado en cada vez más campos de fútbol, en especial del norte de España, pero incluso para eso la peculiar configuración del Carlos Tartiere impone límites. Hace cinco años, el club planteó al Ayuntamiento una solución similar con la colocación de lámparas robotizadas que cubrirían todo el terreno de juego para darle a la hierba la luz que no le llega. Era una solución similar e inspirada en la que emplea el Real Madrid desde hace años para que el césped del Bernabéu no se resiente de los recrecidos y reformas que le han quitado la luz del sol. Era una solución que no vale para Oviedo. Fuentes municipales explicaron que el estadio no tiene lugar alguno de almacenamiento donde guardar los equipos cuando no se usen. La solución que el Ayuntamiento baraja será más modesta y móvil, pero obligará a multiplicar el trabajo de los jardineros que tendrán que ser los encargados de aplicar el programa de trabajo y mover las lámparas según se defina para el césped.