'Esquelas' contra las casas de apuestas

Uno de los carteles pegados en la calle La Tenderina, en la esquina con Río Nalón. / A. PIÑA La Tenderina amanece con 170 carteles anónimos contra estos establecimientos ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 5 octubre 2018, 03:01

La Tenderina amaneció ayer con ciento setenta carteles en formato de esquela. En el espacio reservado habitualmente para el nombre del difunto aparecía 'persona joven anónima'; en el texto, 'hace ya tiempo que las casas de apuesta inundan los barrios más humildes; el futuro de los barrios y de la juventud no puede depender de este tipo de negocios, de casinos, de casas de juegos, de salones de apuestas. La ludopatía no es solo un problema psicológico, es un grave problema social y familiar. Di 'no' a las casas de apuestas».

Con esta pegada reivindicativa, un grupo de jóvenes, según se define a sí mismo este colectivo anónimo, quiso mostrar su rechazo a la proliferación de este tipo de negocios, siguiendo una campaña que ya se ha desarrollado en otras ciudades como Madrid.

La zona elegida en Oviedo no es casual: un negocio de este tipo abrió sus puertas hace unos meses en La Tenderina. Su propietario, indignado con un hecho que calificó de «vergonzoso», arrancó con ayuda «uno a uno los carteles hasta las cinco de la mañana». Al mediodía solo quedaba ya alguno disperso. No ha podido identificar a nadie, pese a que algunos se pegaron en la fachada de su local: «Ocurrió cuando estábamos limpiando. Unos minutos después la vimos llena de folios».

Sobre el negocio hay dos visiones encontradas. El grupo anónimo considera las casas de apuestas «una plaga» que se aprovecha de los altos niveles de paro para lucrarse. «Han utilizado la desesperación y la situación precaria que viven miles de jóvenes para sacar sus beneficios», indicó ayer a través de un comunicado de prensa, en el que adjuntó una copia de las citadas 'esquelas'.

En el otro lado, el dueño del establecimiento defendió que cuenta con las autorizaciones oportunas del Gobierno regional, que «no obliga a nadie» a apostar y que la entrada a menores de edad está prohibida: «En la primera puerta hay un cartel en el que se informa de esta limitación y de forma semanal vienen los agentes del área de Juegos de la Policía Nacional para ver si todo está en orden», explicó ayer por la tarde a este diario.

La asociación de vecinos de La Tenderina, por el momento, no ha registrado ninguna incidencia similar: «Nadie se ha quejado» por esta actividad, indicó la presidenta del colectivo, Lorena Mora.

Cuatro casas de apuestas de Moratalaz ya habían aparecido en mayo con pintadas en las que se podía leer 'fuera del barrio, primer aviso' o 'con la juventud no se juega'. Estos mensajes para pedir la eliminación de este tipo de publicidad y negocios se han recrudecido en los últimos días en las redes sociales.