Adif contrata por 1,3 millones la rehabilitación de la cubierta de la Estación del Norte de Oviedo

Adif ha contratado, por 1,3 millones de euros, la rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros de la Estación del Norte de Oviedo ... . Se trata de una actuación previa a la gran remodelación que se proyecta en la terminal para que, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias este jueves a través de una nota de prensa, «siga respondiendo al aumento de tráfico y viajeros derivado de la conexión de Asturias a la alta velocidad y a la continua expansión de esta red».

Los trabajos, licitados hace cerca de medio año y adjudicados ahora, comprenden la renovación de parte de la cubierta del edificio histórico, construido a mediados del siglo XX y de estilo arquitectónico tradicional asturiano, mediante la renovación de la teja de cubrición, el refuerzo de su impermeabilización y el despliegue de un nuevo sistema de evacuación de agua pluviales. La actuación también incluye la renovación de los lucernarios de la zona que une La Losa que cubre las vías y la parte posterior del edificio, y de la carpintería de las ventanas, además de la colocación de filtros solares en los vidrios y marquesinas de los pórticos de la fachada.

Adif, continuaron las mismas fuentes, «programará y organizará estos trabajos para que sean compatibles con la prestación de servicio ferroviario y a viajeros de la estación». Al detalle, tal y como ya informó EL COMERCIO, la obra incluye una treintena de actuaciones como la mejora de la cubierta de la estación, su estructura metálica, la estructura de faldones, el material de cubrición y el sistema de evaluación de aguas pluviales. Además, la zona situada entre el edificio principal y el borde La Losa se resuelve mediante la sustitución del lucernario existente por uno de planchas de policarbonato translúcido sustentado mediante perfilería metálica, y también se instalarán nuevos elementos de ventilación o un nuevo pararrayos.

Lo cierto es que los viajeros que pasan por la estación de Oviedo han ido ganando espacio desde la llegada del AVE a la capital. Esta actuación sucede a la ya completada en el interior de la estación con ocasión de la puesta en servicio de la conexión de alta velocidad, que renovó y reorganizó el espacio destinado a viajeros, triplicando su superficie, hasta sumar 370 metros cuadrados. Para ello, Adif reestructuró y reordenó el vestíbulo mediante la reubicación de locales comerciales y otros espacios, y acondicionó la superficie disponible, dotándola de nueva iluminación, mobiliario y señalética. Por otro lado, señalaron, la actuación «contribuye a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) números 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (ciudades con acceso a modos de transporte sostenibles y de calidad)».

La reforma

La cubierta es solo el principio. En paralelo a estas actuaciones, Adif avanza en el estudio y planificación de proyectos de mayor alcance sobre el conjunto de la estación, y su integración urbana, «para que siga respondiendo al incremento de tráficos y de viajeros, derivado de la conexión de Asturias a la red de alta velocidad y su continua expansión». El Ministerio de Transportes ejecutará una gran reforma de la Estación del Norte, cuyo diseño preliminar avanzó este diario en primicia hace un año, para actualizarla a la realidad del transporte ferroviario tras anunciar una potente inversión de 52,6 millones de euros para el edificio.

La Estación del Norte de Oviedo, fundada en 1879, se ha sometido a múltiples reformas. Uno de los grandes cambios fue la construcción de La Losa, que afectó al equipamiento haciendo que sus andenes y vías quedasen cubiertas bajo la plataforma erigida a la altura del alero de la cubierta de la parte interior, mientras se mantenía exenta la fachada. Sin embargo, esta profunda transformación no fue seguida de una reforma o modernización del edificio de viajeros, prácticamente sin actualizar desde su construcción en 1946, lo que ha venido dando lugar a la aparición de distintos problemas derivados de la edad que, sin suponer una degradación excesiva que comprometa la estabilidad del edificio, sí complica su mantenimiento y e incluso puede suponer cierto peligro para las personas ante el riesgo de desprendimiento de materiales de la cubierta y aleros, según recogía el proyecto de las obras que comenzarán próximamente.