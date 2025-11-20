El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
La Estación del Norte de Oviedo. ADIF

Adif contrata por 1,3 millones la rehabilitación de la cubierta de la Estación del Norte de Oviedo

La actuación, paso previo a la gran remodelación proyectada para el edificio, también incluye la renovación de los lucernarios de la zona de unión con La Losa que cubre las vías y la parte posterior del edificio

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:32

Adif ha contratado, por 1,3 millones de euros, la rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros de la Estación del Norte de Oviedo ... . Se trata de una actuación previa a la gran remodelación que se proyecta en la terminal para que, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias este jueves a través de una nota de prensa, «siga respondiendo al aumento de tráfico y viajeros derivado de la conexión de Asturias a la alta velocidad y a la continua expansión de esta red».

