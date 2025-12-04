Diecisiete estatuas de Oviedo llevarán información inclusiva en su código QR

El Día Internacional de la Discapacidad se celebró este miércoles en Oviedo con un acto de conmemoración con la instalación de un código QR ... en el que se explica la historia de la estatua de forma inclusiva. Alumnos del CEIP de Fozaneldi, Apada-Asturias y la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva accesible se colocaron junto a la escultura de la 'Bella Lola'. Les acompañó el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco.

El primer edil, ayudado por la pequeña Lola, una de las alumnas, fue el encargado de instalar el QR, que se colocará en otras 16 estatuas de la ciudad. Agradeció a los presentes la presencia: «Sois un ejemplo del Oviedo que queremos, el inclusivo, una ciudad para todos».

Velasco explicó que «hoy los niños del colegio de Fozaneldi han colocado un QR en esta estatua y a lo largo de estos días se irán colocando 16 más con una información de lectura sencilla, fácil y unos vídeos subtitulados tanto en lengua de signos como con palabras para explicar qué es la escultura en qué está hecha y cuál es su descripción. Queremos que con esto sea una acción sencilla, cultural, de accesibilidad para todas las personas. Muchas gracias a Apada que han sido los creadores del contenido de los QR».

Dos de los alumnos, Rodrigo y Nicole, han sido los encargados de leer un comunicado explicando este gesto. «En este día queremos dar las gracias por hacer visible un proyecto que nació del estudio de las estatuas de Oviedo y su relación con la necesidad de dar a conocer la importancia de que todos somos diferentes». Su compañero añadió que «con la instalación de un código QR en la escultura creada por Carmen Fraile permitirá que las personas que visiten nuestra ciudad tengan acceso a la información de las mismas de manera fácil y sencilla».