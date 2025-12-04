El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El alcalde, Alfredo Canteli. junto a los niños del colegio de Fozaneldi ante la estatua de la 'Bella Lola'. A. Piña

Diecisiete estatuas de Oviedo llevarán información inclusiva en su código QR

El alcalde acompaña a más de 30 alumnos del CEIP de Fozaneldi para instalar la primera información digital en la 'Bella Lola' de El Fontán

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

El Día Internacional de la Discapacidad se celebró este miércoles en Oviedo con un acto de conmemoración con la instalación de un código QR ... en el que se explica la historia de la estatua de forma inclusiva. Alumnos del CEIP de Fozaneldi, Apada-Asturias y la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva accesible se colocaron junto a la escultura de la 'Bella Lola'. Les acompañó el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Diecisiete estatuas de Oviedo llevarán información inclusiva en su código QR

Diecisiete estatuas de Oviedo llevarán información inclusiva en su código QR