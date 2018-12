«Estudiamos pasar el Día de América en Asturias al fin de semana» Milio'L del Nido, el nuevo candidato a la presidencia de la Sociedad Ovetense de Festejos. / ÁLEX PIÑA Felipe Díaz de Miranda | Candidato a presidir la Sociedad Ovetense de Festejos | El arquitecto moscón agradece a PSOE e IU que hayan apostado por «devolver el poder de la SOF a la sociedad civil» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 9 diciembre 2018, 05:29

Felipe Díaz de Miranda (Grado, 1958) comparece en la delegación de EL COMERCIO con la lección bien aprendida. Candidato a presidir la Sociedad Ovetense de Festejos en la asamblea que se celebra el próximo martes, pretende «recuperar el espíritu de 1947» para «devolver a la SOF a sus orígenes y dar a conocer las fiestas, la cultura, el arte y la ciudad de Oviedo».

-¿Por qué la Sociedad Ovetense de Festejos?

-Porque está inmersa en los genes de la ciudad de Oviedo desde hace más de 70 años. Llegó a tener más de 30.000 socios en su época de mayor esplendor. Está totalmente enraizada en los festejos y la cultura de la ciudad.

-¿Por qué da el paso?

-Porque el Ayuntamiento, que la tutelaba, con la reforma de los estatutos devuelve el poder de la SOF a la sociedad civil. Hay que agradecer a PSOE e IU, a Wenceslao López como presidente nato y a Roberto Sánchez Ramos como presidente, que lo hayan promovido. A partir de ahí, un grupo de personas creemos que podemos ofrecer nuestros servicios para dirigirla.

-¿Cuál será su primera medida si ganan la presidencia?

-Entendemos que tiene que haber un equipo y un proyecto real. Lo primero que pedimos fueron las cuentas y avisamos que si no nos las daban, íbamos a pedir que se pospusieran las elecciones. Pedimos las cuentas para nosotros y para todos los candidatos.

-¿Cómo están las cuentas?

-A día de hoy lo que me preocupaba era tenerlas para poder estudiarlas antes de dar el paso. Teníamos que conocerlas y estamos en ello pero, por lo que hemos visto, bien, parece que el Ayuntamiento ha cumplido con su compromiso.

-¿Qué fortalezas tiene su candidatura, su equipo?

-Tenemos personas que han ocupado toda su vida cargos de responsabilidad. Alfonso Camba, que será el tesorero si los socios nos eligen, es profesor de Universidad y encargado de Deportes y está en pleno contacto con la juventud. Tenemos al socio número 1, Elías Aguirre, que es la memoria viva de la SOF. Kiko Veiga, también una persona dedicada al deporte. Juan Antonio García, un imprescindible si de asociacionismo hablamos. Sandra Sutil presidenta de la asociación de comerciantes del Oviedo Antiguo. Yolanda Vega, mujer vinculada con la empresa. Tenemos un equipo serio que abarca todos los posibles campos de esta sociedad y con conocimiento de la misma. Yo mismo he sido vocal de la SOF y estamos dispuestos a asumir el reto de capitanearla desde el rigor.

-Al cambiar la ley, la vacía de competencias, ¿cómo van a llenar de contenido a la SOF?

-La primero negociar con las instituciones: Ayuntamiento y Principado. La SOF tiene como responsabilidad la organización del Día de América en Asturias. Para ello exigimos los convenios que había establecidos y para el que el Ayuntamiento ya ha reservado partida en el presupuesto. Luego está el bollo. A partir de ahí, con cabeza, una progresiva absorción de actividades. No podemos prometer que vamos a recuperar las festividades de Oviedo. Vamos a ayudar a la divulgación turística de la ciudad, recuperaremos las excursiones de la SOF y vamos a volcarnos en la tarea cultural en las tres facetas más importantes: Exposiciones, música y conferencias que antiguamente organizaba la SOF.

-¿Qué planes tiene para el día de América en Asturias?

-Queremos divulgar la cultura y las tradiciones de nuestra ciudad al mundo entero construyendo una SOF fuerte. No queremos una SOF sectaria, no sobra nadie aquí y por ello hay que recuperar a todos los concejos que antes participaba en el día de América, ojo, día de América en Asturias, no de Oviedo. Tiene que ser una fiesta de todos los asturianos en Oviedo y quizás, no lo descarto, se pueda estudiar pasarlo al fin de semana en vez de un martes para que todo el mundo pueda venir y participar. Eso nos ayudaría en nuestra labor de difusión y potenciaría las actividades culturales y económicas de la ciudad.

-¿Cómo van a impulsar la participación de los socios?

-Nosotros entendemos la SOF como abierta, colaborativa y participativa de modo real, no como falacia de campaña electoral. Como primer paso, proponemos una presidencia anual y rotativa, si salgo elegido, el próximo año el presidente será Alfonso Camba. Crearemos una comisión consultiva en la que estarán representados todos los colectivos de Oviedo que tengan algo que decir en la ciudad. Y por último, queremos incorporar con carácter nato al socio y a la socia con el número de carné más antiguos y, a la vez, a los dos más jóvenes.