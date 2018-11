ETA-Asturcón, cuarenta años de impunidad

Han pasado once días desde que la Policía Nacional anunció la identificación de uno de los grupos criminales más activos en el tiempo en Asturias: ETA-Asturcón.

Hasta ese momento pocos ciudadanos conocían que en Oviedo existió una banda que extorsionó, amenazó, secuestró, estafó, quemó unos almacenes, explosionó una furgoneta e incluso intentó asesinar a un médico. Todo, en un período de tiempo que la Policía Nacional situó entre 1974 y 2017. Cuarenta y tres años de impunidad. Su cabecilla, un hombre vinculado al sector de la electrónica, nunca pudo ser detenido. Falleció en 2012. Los delitos, además, han prescrito y judicialmente el caso está cerrado, aunque de forma provisional. Su mujer fue detenida y luego puesta en libertad, y su hijo, también ha sido investigado, pero el juzgado de Instrucción 2 no encontró pruebas de «suficiente entidad» para abrir un proceso judicial.

Un zulo descubierto por casualidad en abril de 2017, a los pies de las casetas de las antenas de Radio Televisión Española en el monte Naranco, inició la investigación. Los agentes encontraron un habitáculo perfectamente dotado para albergar a personas en cautividad. También, una pistola, grilletes, cuerdas, un cuchillo y munición. A partir de ahí y tras un año y medio de investigación llegó a ETA-Asturcón.

El nombre elegido no fue casualidad. Los años de mayor actividad de esta banda coincidieron con los años de plomo de la banda terrorista ETA. De ahí cogieron su nombre. Que un empresario ovetense a principios de los ochenta recibiera una carta de extorsión con el membrete ETA-Asturcón era un cobro asegurado. «En aquellos años nadie quería ser objetivo de ETA y todo esto les permitió, a esta pseudo banda, pasar lo suficientemente inadvertida viviendo de la extorsión ante el temor de sus víctimas a un mal mayor». Es la visión que ofrece José Faustino Brañas, decano del Colegio de Criminólogos de Asturias.

El jefe superior de Policía de Asturias, Juan Jesús Herranz, avaló esta teoría al ofrecer detalles de lo que ellos calificaron como 'Operación Ermita'. El nombre de ETA «vestía mucho» y «amedrentaba un poco más a las víctimas», dijo el comisario, en una época, finales de los años 70, donde la banda terrorista había dado uno de sus mayores golpes económicos: el atraco al Banco Herrero aquí en Oviedo. Los terroristas se llevaron 130 millones de las antiguas pesetas el 9 de julio de 1979.

La pregunta que está en el aire es cómo este grupo criminal pudo pasar inadvertido durante más de cuarenta años. «Fueron lo suficientemente cuidadosos en la elección de sus víctimas», respondió ayer el decano de Criminólogos. La actividad delictiva de la banda fue 'in crescendo'. De las estafas económicas de sus primeros años al intento de homicidio del jefe de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Asturias, Juan Teixidor, a principios de los noventa.

El buen estado en el que se encontró la Policía el zulo del Naranco, «sin una tela de araña», y los restos de sustancias explosivas halladas en él «en perfecto estado de conservación» confirmaron a los investigadores que el grupo siguió activo hasta 2017.

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias llegó hasta el cabecilla de ETA-Asturcón. Su perfil, de hombre que se «jactaba» de vivir en pisos de lujo sin pagar ningún tipo de alquiler, choca con que la Policía no haya podido detenerlo en su día. Nunca sospechó de él y nunca hasta ahora le puso cara. Para poder disfrutar de esa vida de lujo y con buenas relaciones sociales, el cabecilla y su mujer, presuntamente miembro activo de ETA-Asturcón al ser la encargada de enviar las cartas de extorsión y de llamar a las víctimas engañándolas para luego intentar secuestrarlas, se sirvieron de las estafas. Crearon una red de suscripción de falsas pólizas de seguro para futuros estudiantes. A principios de los 80 era muy común que los padres recibiesen «ofertas tentadoras» para hacer aportaciones mensuales a través de una póliza para sus hijos. Cuando estos cumplían la mayoría de edad se les devolvería el dinero aportado con intereses para sufragar los estudios. Esta fue una de sus primeras actividades delictivas, a principios de los 70. Imposible cuantificar a cuántas personas estafaron porque su red se extendió fuera del territorio regional llegando incluso a Madrid.

De la estafa pasaron a las extorsiones y de ahí a los intentos de secuestro. Dos que se sepa. Uno en 1979 contra al empresario textil Alfredo Galán, al que quemaron su negocio, Almacenes Uría, ocasionando daños valorados en cien millones de pesetas, y otro al jefe de Cirugía Pediátrica del HUCA Juan Teixidor, que acabó recibiendo un disparo en una pierna. Entremedias, enviaron numerosas cartas a reconocidos profesionales exigiendo el pago de una cantidad económica. Y de los intentos de secuestro a un rapto consumado: en 1995, el comando retuvo al hijo de un empresario de Colloto. No utilizó el zulo del Naranco, aseguró la Policía, sino que estuvo oculto en otro lugar hasta devolverle a la libertad en las proximidades de Luanco. Se cree que no hubo dinero de por medio sino que lo liberaron quizá por la presión, señalaron fuentes de la investigación. Para entonces, la banda no usaba ya su nombre, para evitar que les vincularan con hechos anteriores. Muchas víctimas nunca denunciaron y si pagaron tampoco lo confesaron, por lo que cuantificar cuánto dinero pudo reembolsarse ETA-Asturcón de su actividad delictiva es, de momento, un misterio, más allá de los tres millones de pesetas que sí comprobó que lograron recabar a través de su red de estafas.

Toda una historia digna del mejor guión cinematográfico al que aún no se puede poner fin. Las investigaciones siguen abiertas. Se buscan nuevas pistas.