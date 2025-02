La eterna letanía de la Ronda Sur

Comenta Compartir

Leo estos días en prensa a un concejal del PSOE al que no tengo el gusto de conocer criticar las propuestas realizadas por los dos partidos del gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, Partido Popular y Ciudadanos, para eliminar la histórica barrera que significa la Ronda Sur para los barrios de Otero y San Lázaro.

Le pido que no pierda el tiempo. Parece que acaba de llegar a este debate, por la bisoñez de alguna de las manifestaciones que traslada el PSOE local al respecto, pero esta situación lleva así 35 años y tiene una difícil solución, o una fácil pero cara.

Era un niño cuando, en enero de 1984, mi padre me dijo que el domingo íbamos a subir en bici por una nueva carretera que íbamos a inaugurar y que atravesaba el centro de Oviedo. Desde aquel día he convivido con la Ronda Sur. Subí por uno de sus márgenes a mi colegio durante años y ahora, hace ya 18 años, es lo primero que veo cuando abro mi persiana cada mañana.

Por tanto, como vecino del barrio conozco bien lo que significa, lo que aporta y lo que aparta la Ronda Sur. Conozco su labor para descongestionar el tráfico de Oviedo y cómo de necesaria sería una vía parecida al Norte de la ciudad, donde los sucesivos gobiernos del Estado, absolutamente ineficaces, dan lugar a que llevemos 25 años esperándola.

Por eso, me extraña mucho que el PSOE ovetense, que estuvo en la Alcaldía y gobierno durante cuatro años y no solucionó el problema (aunque haya que reconocerle a Ana Taboada su empeño por arreglar la parte inferior de la Ronda, asimilándola más a una calle que al actual concepto de carretera que tiene) critique ahora otra propuesta y la llame «parche» cuando ellos no fueron capaces de colocar ni una tirita.

No se empeñe. No merece la pena. La Ronda Sur puede tener mil propuestas, pero solo una solución. No soy ingeniero ni arquitecto, pero insisto en que convivo con la Ronda desde que tengo uso de razón y aún hoy en día paso por debajo suyo para hacer 'running'. La única solución es una similar a la Losa de Renfe. Una solución cara que modificaría definitivamente la situación. Si algún gobierno quiere, de corazón, solucionar una grieta en la ciudad, solo le queda hacer un proyecto y una losa con un bulevar practicable en su parte superior que definitivamente la convierta en algo útil para el peatón además de útil para los vehículos, que lo es y lo ha sido.

Recuerdo en mi mandato de concejal, del que ya hace diez años, haber tenido en mi despacho municipal al menos dos proyectos para la Ronda Sur. Recuerdo haber leído, antes y después, al menos otros diez.

No nos engañemos. No es necesario. El día que haya capacidad económica para asumir una obra tan grande, se podrá solucionar y se cambiará la configuración de ese ala de la ciudad para siempre.

Mientras tanto, la crítica no sirve para nada, porque no se ofrece alternativa y eso es fácil y barato. Pero también resulta inútil.