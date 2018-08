Excelencia en las aulas Manuel Iglesias, Elvira Soria y Jorge Cerrada, en el Campus de Humanidades. / PABLO LORENZANA Cuatro de los seis Premios Extraordinarios de Bachillerato de Asturias recaen en alumnos de Oviedo ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 2 agosto 2018, 02:25

Cuatro estudiantes de Oviedo han obtenido los Premios Extraordinarios de Bachillerato 2018 convocados por la Consejería de Educación y Cultura, toda una recompensa a los esfuerzos que han realizado durante estos dos últimos años.

Elvira Soria, del IES Alfonso II; Manuel Iglesias, del IES Aramo; Jorge Cerrada, del Colegio Amor de Dios; y David Álvarez, del Colegio Dulce Nombre de Jesús han sido los afortunados merecedores de los galardones, que están dotados con una cuantía de 300 euros para cada uno.

Los varones son mayoría en esta ocasión, «pero solo por pura suerte», afirmaba entre risas Elvira Soria, una joven a la que cursar Bachillerato por la rama de Humanidades no le ha parecido «nada complicado», estudios que culminó con una media de Matrícula de Honor. «Me encanta leer y profundizar en los temas que se dan en clase, nunca he tenido un horario de estudio fijado, pero es lo que me gusta», comentaba.

Para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato superaron tres pruebas escritas: una en lengua española, otra en la primera lengua extranjera del alumno y un tercer examen de en una materia de elección propia. Manuel y Jorge, ambos del Bachillerato Tecnológico, escogieron matemáticas en esta tercera opción. Elvira, en cambio, Historia del Arte. Todos ellos salieron de allí victoriosos con una calificación superior a 26 puntos sobre 30 -diez puntos por cada prueba-. La calificaciones del ovetense David Álvarez, que se encontraba de viaje, fueron igual de excelentes.

Las notas de EBAU de estos chicos no se quedan atrás, que también rozan la excelencia académica, como es el caso del 13,95 sobre 14 de Manuel Iglesias, algo que le permitirá acceder a casi cualquier universidad pública del país.

Jorge, Manuel y Elvira ya han formalizado sus matrículas para cursar estudios universitarios -totalmente gratuitas por haber recibido esta laboriosa distinción-. Los tres han elegido un doble grado: Jorge y Manuel han optado por Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo, y Elvira se mudará a Madrid para cursas Historia y Lenguas Clásicas en la Complutense.

«Es un verdadero reconocimiento, tras todas las noches que estado sin dormir antes de los exámenes», comentaba Iglesias. Por su parte, Jorge Cerrada admitía estar «entusiasmado con esta nueva etapa que se presenta en su vida».