Las sirenas resuenan en el Naranco
La Policía Local muestra cómo es su trabajo a los socios del Centro Asturiano
CECILIA PÉREZ
OVIEDO. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:30

Sirenas a todo lo que dan, rugido de motores y muchos, muchos acelerones. De todo esto disfrutaron ayer los más pequeños durante la demostración que realizó la Policía Local en el polideportivo del Centro Asturiano dentro de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga que tendrán su día grande mañana sábado.

Las motos y los coches policiales fueron los grandes protagonistas de una tarde donde la lluvia no impidió que los más pequeños se llevaran una gran sorpresa. «No sabía que las sirenas sonaban tan fuerte», comentó Roberto González. A sus 8 años no dudó en subirse a una de las motos que facilitaron los agentes municipales. «Estoy acostumbrado porque viajo en quads con mi tía», dijo..

El gusto por las motos le viene de familia, porque a su hermano Tomás, de 6 años, era difícil convencerle para que dejara de acelerar.

La demostración por parte de la Policía Local convenció también a los padres: «Es fundamental este tipo de iniciativas para que los niños tengan confianza en las fuerzas del orden que están ahí para ayudar», matizó Adrián González.

Grilletes y chalecos

La actividad también sirvió para que los niños conociesen parte del material que utilizan los policías locales en sus diversas funciones. «Lo que más les llama la atención son los grilletes, les gusta mucho», explicó uno de los agentes.

Aunque alguno se llevó un buen susto al intentar sacarse las esposas y no poder hacerlo, fue el caso de Deva Fajul de cinco años que no pudo reprimir el llanto al ver que no podía zafarse de los grilletes. A su prima Olaya Fernández, de 6 años, lo que más le impresionó fue el chaleco antibalas, que «sirve para que la Policía cuando peleen con los ladrones no les den las balas». La de ayer fue toda una lección de medios para todos.