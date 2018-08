Exigen una alternativa para una familia en riesgo de desahucio

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH. de Oviedo se reúne hoy con el director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo, para reclamar una alternativa de vivienda para Noemí Jiménez, la vecina de Ventanielles con dos hijos (de 3 y 2 años) en riesgo de desahucio porque no puede pagar el alquiler.

«Le pedimos a la consejería que revisen los expedientes y se sepa por qué le están denegando ayuda», declara a este diario Pilar Galán, presidenta de la PAH de Oviedo. Entiende que se encuentra «en verdadera exclusión social» y cree que le han denegado un alquiler social porque le ofrecieron acudir a la Casa Malva, pero ella decidió no ir allí «por su situación familiar». Recibe amenazas.

La propia Jiménez explicó la semana pasada, en una protesta, que se encuentra «sola» con sus hijos. «Mi marido está en prisión y los asistentes sociales no me hacen caso. No puedo conseguir un trabajo porque tengo que cuidar a mis hijos hasta que empiecen en la escuela y la guardería, y con mi salario (el social básico) tengo que elegir entre darles de comer o pagar un alquiler», abundó.

La PAH también reclamará al Principado que los desahuciados por impago del alquiler puedan acceder a una vivienda social.