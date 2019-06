El exjefe de la Policía Local, investigado por la concesión de las 'tarjetas blue' Los agentes de la UDEF registraron el Ayuntamiento y los domicilios de los implicados hace un año. / P. L. El Juzgado de Instrucción Número 4 requiere el expediente de estos permisos irregulares con privilegios para aparcar al Ayuntamiento GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Domingo, 23 junio 2019, 03:22

Todo vuelve. El exjefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, también está siendo investigado en relación con la concesión a empresarios, mandos policiales, magistrados y cargos públicos de las 'tarjetas blue', autorizaciones con privilegios para circular y aparcar por calles peatonales, zonas restringidos o, en al menos 21 casos de forma expresa, eximiendo del pago de la zona azul. El juzgado de Badalona que asumió la investigación de la 'operación Enredadera', en la que fue detenido el comisario, ha empezado a repartir en piezas separadas las decenas de indicios de otros posibles delitos aparecidas en las escuchas a los investigados por el presunto amaño de contratos policiales y de gestión del tráfico en varios municipios españoles.

Entre ellas, al Juzgado de Instrucción Número 4 le ha correspondido aclarar lo aparecido en el curso de la investigación sobre esta tarjetas con privilegios, una parte del sumario aún desconocida hasta ahora. El magistrado ha requerido ya al Ayuntamiento toda la información disponible sobre estos permisos. No es mucho. Las 'tarjetas blue' se concedían sin un procedimiento demasiado claro ni mucho menos reglado. El propio comisario afirmó que «las firmaba sin mirar». Todas. Las más de 1.600 que había en 2015 o las más de 2.300 que había tres años antes.

La información que hay, la que ha recabado el juzgado, se elaboró a posteriori, después de que este diario desvelase la concesión de los permisos irregulares. La concejalía de Seguridad Ciudadana buceó en sus archivos y halló datos desde 2009 y «una causística muy variada», explicó el entonces concejal del ramo, Ricardo Fernández. Tan variada como que en la nómina figuraban concejales y exconcejales del PP, magistrados y sus familiares, empresarios y mandos de Policía Nacional y Guardia Civil. También vehículos de lujo (Land Cruiser, Cayenne) autorizados a aparcar en calles peatonales «para hacer servicios de limpieza». Incluso sacerdores a los que se les permitía aparcar en plazas reservadas para minusválidos. La práctica, además, no afectaba solo a López sino también a su predecesor en el cargo, Agustín de Luis.

Por el medio aparecieron más cossas raras, que es lo que pasa cuando uno se pone a mirar papeles de hace muchos años. 68 tarjetas concedidas a policías, en teoría para acceder al aparcamiento del edificio de Seguridad Ciudadana y que se usaban, dadas la vuelta sobre el salpicadero, para casi hacer cualquier cosa con el coche particular.

El Ayuntamiento abrió un expediente interno con toda la información. La conclusión fue que la mayor parte de esas posibles irregularidades o ilícitos estarían prescritos y, siguiendo el argumento de la entonces directora general de Asesoría Jurídica, bajo la nueva jefatura del servicio, su número se habría ido reduciendo al no renovarse las tarjetas en la mayoría de los casos. El instructor descartó también aquellos casos que fueron renovadas bajo la nueva jefatura y avaló que se concedieran permisos para no pagar la zona azul por «razones de seguridad», aunque no aclaraba por qué es más seguro no pagar la correspondiente tasa de la zona azul que hacerlo.