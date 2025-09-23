Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica El conductor, un repartidor, fue trasladado al hospital a causa de las lesiones

Paz De Alvear Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 14:36

Gran revuelo en la céntrica calle de Marqués de Pidal en Oviedo a causa del incendio de una bicicleta eléctrica ocurrido cerca de las dos de la tarde. El conductor, un repartidor, resultó herido al caer al suelo tras hacer una maniobra y golpear un coche la bici, cuya batería ardió provocando miniexplosiones frente al colegio de La Milagrosa.

Al lugar acudieron de inmediato tres dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y agentes de la Policía Local, que cortaron el tráfico de la vía. Sobre las dos y cuarto de la tarde, el conductor fue trasladado al hospital en una ambulancia debido a las lesiones sufridas.

Numerosas personas se congregaron en la vía asustadas por las explosiones y las llamas, que rápidamente fueron controladas por los bomberos.