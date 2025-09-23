El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los Bomberos, durante su intervención en el centro de Oviedo. J. C. Román

Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica

El conductor, un repartidor, fue trasladado al hospital a causa de las lesiones

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:36

Gran revuelo en la céntrica calle de Marqués de Pidal en Oviedo a causa del incendio de una bicicleta eléctrica ocurrido cerca de las dos de la tarde. El conductor, un repartidor, resultó herido al caer al suelo tras hacer una maniobra y golpear un coche la bici, cuya batería ardió provocando miniexplosiones frente al colegio de La Milagrosa.

Al lugar acudieron de inmediato tres dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y agentes de la Policía Local, que cortaron el tráfico de la vía. Sobre las dos y cuarto de la tarde, el conductor fue trasladado al hospital en una ambulancia debido a las lesiones sufridas.

Numerosas personas se congregaron en la vía asustadas por las explosiones y las llamas, que rápidamente fueron controladas por los bomberos.

