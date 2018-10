El alcalde asumirá «la responsabilidad» si fracasa la negociación por La Vega

El alcalde, Wenceslao López, afirmó ayer que asumirá «toda la responsabilidad» si las negociaciones por la fábrica de La Vega con el Ministerio de Defensa fracasan. «Los demás pueden estar tranquilos, pero sí pido que no entorpezcan demasiado», afirmó ante la prensa en la inauguración de la feria Arte Oviedo. Es jugar fuerte. El Ayuntamiento, esta Corporación y la anterior, llevan más de cinco años intentando ganar para la ciudad los 118.780 metros cuadrados de la antigua fábrica de armamentos; un lustro de negociaciones en las que las reuniones se han sucedido y donde por el momento no se ha llegado a un acuerdo.

López también se pronunció sobre la fábrica por la mañana. Dijo que sigue trabajando por conseguir la cesión y que, por el momento, no tiene constancia del expediente realizado por el asesor jurídico general de Defensa y en el que especifica que el ministerio «no puede revertir ninguno de los terrenos de la fábrica de La Vega al Ayuntamiento al no existir derechos». «El documento para el Consistorio no existe porque no nos ha llegado y yo negocio con el ministerio y no con el Congreso de los Diputados», apuntó.

Las críticas llegaron por la tarde. Daniel Latorre, secretario general de Podemos Oviedo, cargó, en nota de prensa, las tintas contra la actuación del regidor socialista. «Wenceslao (López) nos ha tenido entretenidos llamando desleal a Ana Taboada mientras sus negociaciones en La Vega hacían aguas», lamentó. Según Latorre, a tenor de lo ocurrido en la Carrera de Sán Jerónimo, «el PSOE por fin ha hablado claro y ha dicho a los ovetenses que ningún terreno de la fábrica les pertenece». Defensa tasa las instalaciones en 32 millones de euros y el ministerio no puede, según la legislación vigente, desprenderse de su patrimonio sin contrapartidas de «carácter oneroso» para el Consistorio. Ni en los primeros 15.000 metros cuadrados sobre los que López defiende los derechos de la ciudad.

La Cámara de Comercio, por su parte, instó a las administraciones a detallar un plan en el que estén presentes usos de desarrollo industrial ligado a las nuevas tecnologías y a la industria biosanitaria dada la proximidad del HUCA. Creen los empresarios que pasos en ese sentido son «en beneficio de todos, potenciaría el área central y ayudaría a luchar contra el problema demográfico».