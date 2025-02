«La Fábrica de Gas tiene que estar en la candidatura de Oviedo a la Unesco»

Para el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Alfonso Torre (Mieres, 1971), que el casco histórico de la ciudad vaya a optar a ... la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco es una «buena noticia». Eso sí, admite durante una charla telefónica con este diario al encontrarse fuera de Asturias, necesitará la puesta en marcha de un plan «ambicioso» que tenga en cuenta el conjunto de la vieja Fábrica de Gas y que, en todo caso, busque la colaboración de los arquitectos para llevarlo a cabo. La capital del Principado, anuncia, tiene posibilidades de futuro, pero estas pasan por «ponerse a trabajar ya».

-¿Qué opina del inicio del proyecto para presentar la candidatura de Patrimonio de la Humanidad?

-Es un proyecto ilusionante para la ciudad y Oviedo tiene condiciones para ostentar ese título. Ahora bien, hay trabajo por hacer.

-¿Cómo qué?

-Hay que resolver el asunto de la fábrica del gas, que está muy cerca del casco histórico y es el único conjunto industrial de esas características que se conserva en España. Aportaría valor añadido a la candidatura. Si no, se quedaría coja. Tiene que estar en la candidatura de Oviedo a la Unesco. El patrimonio industrial es un valor añadido que no han tenido otras candidaturas y que haría que la de Oviedo fuera singular y tuviese más empuje y fuerza. El patrimonio industrial también es patrimonio e historia de la ciudad.

-¿La ciudad tiene posibilidades?

-Sí, las tiene. Oviedo no tiene nada que envidiar a otras ciudades que se han llevado el mismo reconocimiento si las analizamos. Cada una es distinta, es cierto, y cuenta con su historia y patrimonio, pero tenemos posibilidades. Lo único que hace falta es un proyecto sólido y aprovechar que se ha dado la coyuntura de que existe consenso entre los distintos grupos políticos.

-¿Es correcto centrar el proyecto en El Antiguo?

-Todos los cascos históricos han tenido épocas en las que han resultado mutilados y en las que la sensibilidad hacia ellos no era tan alta, pero eso no quiere decir que no reúna condiciones. El Antiguo tiene historia, edificios, es el inicio del Camino Primitivo, el conjunto industrial de la Fábrica de Gas al borde de la muralla... Son cualidades suficientes, pero eso no quita que no necesite actuaciones para resolver temas como los vacíos urbanos en el martillo de Santa Ana, por ejemplo, y de edificios abandonados o a medio rehabilitar por la crisis.

-El Colegio de Arquitectos no forma parte de la comisión de expertos.

-Los expertos que han sido seleccionados tienen una cualidad profesional altísima, pero creo que el Colegio debería estar representado en esa comisión. Me ha sorprendido un poco que no sea así. Deberíamos estar, porque podemos poner todo nuestro conocimiento al servicio de un proyecto ganador.

-La Vega también es parte de ese patrimonio industrial.

-Por supuesto, y hay que volver a recuperarla para la ciudad. No puede seguir siendo una isla en medio de Oviedo.

-¿Qué futuro cree que debería tener el conjunto?

-Las posibilidades son infinitas. Esos edificios tienen una volumetría que los hace reutilizables para cualquier uso. El Ayuntamiento debe resolver con Defensa el uso de esos terrenos, no digo adquirirlos si no es viable, pero negociar la reutilización sí. Ahí cabe un vivero de empresas biotecnológicas, una facultad de Bellas Artes, una escuela de arquitectura, los Premios Princesa... Deberíamos buscar un uso y ponernos manos a la obra. Pasar de las palabras a los hechos y evitar los errores del pasado que nos dejaron, por ejemplo, sin el palacete de Concha Heres o la añorada estación de El Vasco.

-Usted ya ha manifestado que no es partidario de «conservar por conservar».

-Lo que hay que realizar es un análisis certero y sosegado de qué tiene valor y qué no para no provocar más pérdidas irreparables. Por otro lado, de nada sirve conservar si no hay un plan de nuevos usos que permita reutilizar un espacio para la ciudad.

-¿Por ejemplo?

-La Fábrica de Gas hay que conservarla, porque es un conjunto industrial patrimonial arquitectónico único que se ha mantenido, pero tiene que transformarse en un espacio para la gente. No es necesario hacer viviendas ahí, Oviedo tiene grandes cantidades de terreno para esos fines. Hay muchas opciones: reubicar allí el Archivo Municipal, el Conservatorio de Música, un museo de la electricidad en la nave de la Popular Ovetense... Usos variados y mixtos que aporten atractivo.

-La ciudad tiene grandes proyectos entre manos, pero les falta 'dar el salto'.

-La única conclusión a la que llego es que tenemos que ponernos a hacer ya las cosas. La plaza de toros, por ejemplo, no está así por ser Bien de Interés Cultural, sino por la inacción de las instituciones. No es verdad que la protección arruine los edificios, lo que los arruina es la falta inversión en ellos y la puesta en marcha de proyectos.

-¿Qué oportunidades tiene Oviedo en materia de urbanismo?

-Los terrenos de La Vega o del viejo HUCA son estratégicos, y de la gestión que se haga de esos suelos y la puesta en marcha de nuevos edificios dependerá el futuro de Oviedo más o menos exitoso. Pero no son solo estratégicos para la capital, lo son también para Asturias. Son ventanas de oportunidad para comenzar a crear la Asturias del siglo XXII, y ahí defendemos que se ligue y se dote de contenido al Área Metropolitana.

-¿Hay que olvidarse de las actitudes megalómanas que han propiciado situaciones como la del Calatrava?

-Si creamos edificios y los dotamos de usos que la gente no demanda o que ya están satisfechos, no tendremos éxito. Eso le ha ocurrido al Calatrava. Ahora bien, en la ciudad hay carencias evidentes que no están cubiertas.

-¿Como cuáles?

-La reunificación de las sedes judiciales. Es una necesidad verdadera. Los terrenos del viejo HUCA podrían albergar todo lo que demandan los profesionales.

-Para todo ello hace falta una Administración ágil. ¿Pide una flexibilización de las licencias?

-Es fundamental que las administraciones que tienen que dar una licencia lo hagan con agilidad. No les pedimos que modifiquen los procedimientos, solo que cumplan la ley y el plazo máximo de tres meses por licencia. Ahí el Colegio puede poner de su parte y colaborar.

-¿Cómo?

-El Colegio de Arquitectos de Asturias ha sido partidario de descartar un proyecto como el de las licencias colaborativas, porque el procedimiento vigente es garantista y correcto. Lo que hace falta es que se implementen los procedimientos necesarios para que la gestión de los expedientes sea ágil y nosotros podemos colaborar haciendo un visado de calidad voluntario, cuyos términos podemos convenir con los ayuntamientos, como ya hemos propuesto al de Oviedo y al de Gijón.