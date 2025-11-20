El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tanatorio de Los Arenales, en una imagen de archivo. Mario Rojas

Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo

Había ingresado en estado crítico en el HUCA el domingo. El funeral se celebrará este viernes en la iglesia de Limanes

A. A.

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:02

J. A. F. L., el joven de 36 años que el pasado domingo resultó herido muy grave tras ser golpeado por un tronco que se encontraba cortando a motosierra en una finca de Villamiana, en Oviedo, no ha logrado superar las lesiones. Ha fallecido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde había ingresado en estado crítico. El funeral se celebrará este viernes a las cuatro y media de la tarde en la iglesia de Santa María de la O de Limanes. Deja madre y cuatro hermanos, así como varios sobrinos y una larga lista de amigos.

El fallecido trabajaba en Casa Telva, el negocio familiar, y era un amante del mar. El fatal accidente tuvo lugar el domingo por la tarde en una finca de la familia. Estaba cortando un árbol junto a otro familiar cuando un tronco le golpeó fuertemente en el cuello y terminó en parada.

