Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra La joven trabajadora social, que vivía en Tudela, circuló once kilómetros en sentido contrario y sufrió una colisión frontal

A. Arce Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:05 | Actualizado 19:30h.

La tragedia ha sacudido a Oviedo, aunque en esta ocasión a más de quinientos kilómetros de distancia. Alejandra Prieto García, una ovetense de Guillén Lafuerza de apenas 34 años, falleció durante la tarde del martes tras colisionar frontalmente contra otro vehículo después de conducir once kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-15 de Navarra, entre Tudela –donde residía desde hace poco tiempo– e Irurzun. El accidente de tráfico tuvo lugar a las 18.38 horas y la Policía Foral aún continúan investigando las causas, si bien las primeras hipótesis apuntan a un despiste al volante.

Precisamente en un vídeo grabado por otro conductor que ha circulado por las redes sociales se puede ver su coche circulando en dirección contraria por el otro lado de la mediana mientras varios camiones tratan de advertirla con las luces hasta que finalmente impacta contra un vehículo que estaba adelantando a un camión. Falleció en el acto. En el siniestro también resultó herido un hombre de 66 años que, que fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con un traumatismo lumbar de carácter reservado.

Alejandra Prieto, que estudió Educación Social en la Universidad de León entre 2015 y 2020 y que actualmente continuaba formándose en Trabajo Social por la universidad Internacional de La Rioja –desde enero–, trabajaba en el Centro de Observación y Acompañamiento (COA) de menores de Marcilla. Un servicio del Gobierno de Navarra que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) para la acogida de menores ehabilitado en el antiguo convento de las Madres Concepcionistas, que se marcharon de la localidad en el año 2019.

En su currículum profesional y vital también acumulaba experiencia en Asturias, donde trabajó como educadora en Aldeas Infantiles Oviedo y también permaneció durante dos años como orientadora en un colegio de Guinea Ecuatorial. Una parte muy importante de su trayectoria, comprometida con las causas sociales.

El accidente fue muy grave. El coche de la fallecida quedó completamente destrozado y hasta el lugar del suceso se trasladó una importante dotación de los diferentes servicios de emergencias. Su cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias para practicarle la autopsia.