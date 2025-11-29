El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ana Posada, en la plaza de la Catedral. Mario Rojas

Ana Posada... Presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Asturias

«Hace falta un centro de recepción de visitantes en el Prerrománico del Naranco»

«Hay que mejorar también los accesos, desde el parking a los monumentos hay 800 metros en cuesta y mucha gente da la vuelta»

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:10

Siempre quiso estudiar Turismo y «eso es lo que hice». Trabajó dieciséis años en agencias de viaje, pero la crisis de 2009 obligó a cerrar ... su lugar de trabajo. Ana Posada Álvarez (Oviedo, 1971) lo tuvo claro: «Renovarse o morir». Tras un curso y aprobar el examen pertinente, comenzó su andadura como guía turística, una labor que le «encanta» porque «como dijo Mendoza en su discurso de los Premios Princesa 'somos proveedores de felicidad'». Posada, sin dejar ni un momento su sonrisa, tiene clara su vocación y se dedica a ella. Preside la Asociación de Guías Turísticos de Asturias, APIT, desde 2023. También dedica su tiempo a estudiar, está en tercero de Historia del Arte. No para. Le gusta.

