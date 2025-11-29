Siempre quiso estudiar Turismo y «eso es lo que hice». Trabajó dieciséis años en agencias de viaje, pero la crisis de 2009 obligó a cerrar ... su lugar de trabajo. Ana Posada Álvarez (Oviedo, 1971) lo tuvo claro: «Renovarse o morir». Tras un curso y aprobar el examen pertinente, comenzó su andadura como guía turística, una labor que le «encanta» porque «como dijo Mendoza en su discurso de los Premios Princesa 'somos proveedores de felicidad'». Posada, sin dejar ni un momento su sonrisa, tiene clara su vocación y se dedica a ella. Preside la Asociación de Guías Turísticos de Asturias, APIT, desde 2023. También dedica su tiempo a estudiar, está en tercero de Historia del Arte. No para. Le gusta.

–¿En qué trabajan ahora en la asociación?

–Estamos intentando ir con los tiempos, hacer una página web nueva, si no, nos vamos a quedar atrás.

–¿Cuántos guías conforman la asociación?

–Unos cincuenta, a día de hoy, todos con carné. Cualquiera, independientemente de donde resida, puede hacer cualquier cosa de Asturias.

–¿Qué momento vive Oviedo? ¿Dulce?

–Sí. Oviedo está atravesando un momento muy bueno por distintas cosas. Todavía el año pasado fue capital gastronómica de España, y desde el Ayuntamiento están preparando candidaturas a otros premios.

–¿Les han pedido colaborar en la candidatura de Oviedo a Capitalidad Europea de la Cultural?

–Ya hay varias personas especializadas en distintos terrenos, pero entiendo que en algún momento se hará un cuestionario hacia nosotros.

–El edil de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, defendió recientemente en una entrevista en este diario la importancia del turismo cultural.

–Sí, está creciendo mucho. De lo que es Asturias, Oviedo se lleva la palma en el tema cultural.

–¿Qué demanda el turista?

–La Catedral, con la Cámara Santa, es una cosa que tiene que estar en la visita sí o sí, también tenemos el arte de la monarquía asturiana, el Prerrománico asturiano, ya no solo el de Naranco, está también Santullano y La Foncalada. Además de uno de los mejores museos de Bellas Artes de España, el Arqueológico..., somos muy ricos en lo cultural.

–¿Los turistas esperan tantos tesoros?

–Esperan parte, pero sí que es verdad que luego se sorprenden a mayores; a lo mejor vienen con idea de ver Catedral, pero no saben que al lado de la Catedral tenemos ese Bellas Artes impresionante, que encima es gratuito, entonces alucinan.

–Las visitas a la torre de la Catedral van en aumento.

–Cada vez están teniendo también más auge, está a tope de reservas.

–¿Salen las visitas del casco histórico?

–El otro día me pidieron hacer el Campo San Francisco y fue una gozada, da para muchísimo.

–¿Se puede decir que es una joya turística?

–Sí, y aquí en España no lo valoramos tanto, a los británicos el tema de naturaleza y los parques y jardines les encanta.

–¿Y el patrimonio industrial?

–Hay que hacer un poco de hincapié en el tema de La Vega, tenemos ahí una joya sin explotar y mirar a ver cómo se puede explotar. Es una maravilla, adecuarla para visitas sería un tirón para Oviedo importante. Hay mucha historia ahí.

–¿Percibieron el impulso de la marca 'Oviedo, origen del Camino? Fue un acierto.

–Sí, porque además hay muchos visitantes que nos dicen que no sabían que Oviedo es el origen del Camino.

–¿Tienen peregrinos en las visitas guiadas?

–Sí, sí. Hay muchos que vienen de fuera, yo este año he tenido peregrinos que vienen de Colombia y de México.

–El turismo extranjero está aumentando.

–El hecho de que tengamos más vuelos desde Asturias atrae el turismo de fuera, cada vez tenemos más extranjeros. También están los cruceros que llegan a Gijón, pero se hacen visitas a Oviedo también. Británicos, americanos, franceses e italianos, yo creo que son los que más hay.

–¿Trabajan bien en el Naranco?

–Habría que, de alguna manera, insistir a las autoridades en que es necesario mejorar los accesos. Sí que hicieron un camino, y ya está un poquitín mejor, pero hay que mejorar, porque también hace falta un centro de recepción donde la gente pueda llegar, pueda ir al baño, y que no tengan que caminar todo lo que hay que caminar hasta allá arriba, porque hay gente mayor que no llega.

–¿Dónde se queda el autobús?

–Llega a un parking que hay más abajo del Centro de Interpretación y hay que caminar ochocientos metros cuesta arriba. Muchas veces, la gente mayor da la vuelta.

–¿Cómo sería ese centro de recepción de visitantes?

–Con unos baños –porque arriba hacen mucha falta, ya no solo para los visitantes, también para los guías que están allí en los monumentos todo el día–, una tienda con cosas atractivas de 'souvenirs', libros de los monumentos... una forma de cubrir parte de los gastos. En Valdediós lo hicieron

–¿Dónde sería el emplazamiento idóneo?

–Se había hablado de la casa rectoral, pero parece ser que no salió adelante –se denegó la licencia–. Hay una explanada importante delante de los monumentos, del de Santa María, por ejemplo, yo no digo que haya que ir a los dos en coche, pero de San María a San Miguel puedes ir caminando perfectamente.

–¿Qué necesita Oviedo para mejorar?

–Los accesos al Naranco y el centro de recepción de visitantes, eso sobre todo. Y pidiendo más todavía, igual habría que hacer algo similar, aunque más pequeño, en Santullano, tampoco hay algo que te reciba. Hay una persona encargada de la iglesia y tienes que esperar fuera si está con un grupo, sería interesante tener un pequeño centro donde la gente pueda esperar.

–Oviedo será Ciudad Europea del Deporte en 2026. ¿También revertirá en visitas?

–Eso siempre es a mayores, ya no solo por los actos institucionales de personas que vengan directamente relacionadas con esta distinción, sino que luego pone a Oviedo en el mapa, abre un poco el campo para todo el mundo.

–¿El Palacio de los Deportes, buque insignia de dicha candidatura, podría incluirse en las visitas?

–Sería una idea estupenda porque además Ildefonso Sánchez del Río ya no solamente es el Palacio de los Deportes, está también en el Paraguas...

–¿Han notado, en afluencia, la subida del Oviedo a Primera?

–No me ha entrado ninguna reserva por eso, pero sí que todo el mundo lo sabe. Cuando hay un futbolero, a veces te piden ir a ver la panorámica del estadio, desde arriba.

–Están en guerra con el intrusismo.

–Hay que luchar contra el intrusismo, hay que combatirlo, y eso tiene que ser desde los despachos.

–¿Y contra los altavoces?

–El tema de eliminar los altavoces ya se está haciendo en el resto de España. Entiendo que cuando nos juntamos muchos grupos a la vez con el altavoz es molesto. Eso hay que quitarlo, hay que de alguna manera ir reduciendo los grupos.

–¿Cuál es el número adecuado?

–Creo que hasta 30 personas estaría bien, hay comunidades como el País Vasco que son 25, ¿qué pasa?, que hay autobuses que te vienen con 60 personas, y tampoco por 5 personas más no les vas a hacer contratar a 3 guías. 30 sería lo justo.