La falta de personal demora las nuevas emisoras de Policía Local

La falta de personal demorará el despliegue de las nuevas emisoras de la Policía Local. Apenas cuatro días antes de vencer el plazo para tener en funcionamiento el nuevo sistema de comunicaciones digital, la contratista, AERCO, presentó una solicitud de ampliación del plazo del contrato por causas no imputables a la empresa. Aducía, como razón principal, «la falta de una persona autorizada en el Ayuntamiento de Oviedo, que pudiera realizar la tramitación telemática ante el Ministerio de Telecomunicaciones» de la licencia de la banda en la que operará el sistema. El escrito se presentó el pasado 5 de junio, pero no fue informado por el responsable del contrato hasta dos semanas después con el plazo ya vencido. Curiosamente y aunque la empresa no pedía un plazo concreto de ampliación, el responsable del mismo concedió un mes más a contar desde el 9 de junio, fecha en la que debería haber estado en funcionamiento el sistema y las nuevas emisoras en poder de los agentes de Policía Local y Bomberos, incluida la formación en su manejo.

El contrato fue denunciado por el equipo de gobierno ante Fiscalía por las dudas en su tramitación. El Tribunal Central de Contratación, sin embargo, validó su adjudicación a AERCO.