La familia del bombero fallecido en el incendio de Uría recurrirá ante el Supremo Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que devoró el edificio número 58 de la calle Uría. / PABLO LORENZANA La viuda se siente «decepcionada» con el fallo del TSJA y la coordinadora de efectivos a nivel estatal iniciará una campaña solidaria R. A. / J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 1 agosto 2018, 02:14

«Queremos ir hasta el final y recurriremos la sentencia ante el Tribunal Supremo». La familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido durante las labores de extinción del incendio que devoró el número 58 de la calle Uría y el 25 de Melquíades Álvarez hace dos años y medio, se siente «decepcionada» con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que le deja sin la indemnización solicitada de 397.808 euros y solo cobrará 18.030 euros de la póliza del seguro municipal.

Marta Valle, su viuda, indicó ayer que tiene claro que si Eloy Palacio hubiese dicho 'no' a la llamada donde le pedían que ayudase a sus compañeros ante la gravedad de las llamas «estaría aún vivo». Añadió que la orden de atacar las llamas desde el exterior aún no ha quedado probada: «El otro bombero accidentado, Juan Carlos Fernández Granda, no recibió esta advertencia y hay que recordar que el subinspector Luis Díaz Montes declaró en un principio ante la Policía Nacional que le había dado estas indicaciones a los dos efectivos. Pero cuando 'Cuni' salió del hospital dijo que a él no le habían dicho nada y este mando cambió su versión de los hechos».

En esta sentencia hay un punto positivo para el abogado de la familia, Francisco Pérez Platas. La rebaja de la calificación de cómo falleció Palacio: de «imprudencia temeraria» a «imprudencia profesional». «Con este cambio se añade la existencia de un sistema de trabajo», apuntó el letrado. Junto a su equipo redactará el recurso de casación para la unificación de la doctrina que presentarán antes de mediados de septiembre ante el Tribunal Supremo.

Para 'Cuni' esta rebaja solo pretende «quedar bien» tanto con la viuda como con los hijos, Luis y David Palacio, ya que no afecta al resultado final. «Esta sentencia no solo afecta a la familia sino que a todos los bomberos porque sienta un procedente en los posibles accidentes en el sector público». Asimismo, criticó que la Justicia no relaciona la falta de agua con el fallecimiento de Palacio. Iniciarán una campaña de solidaridad que comenzará el viernes con una manifestación delante del Ayuntamiento, a las once de la mañana.

«Lo peor que puede ocurrir»

El primer edil, Wenceslao López, aprovechó ayer la visita al campo de rugby del Naranco para comentar que «lo peor que le puede ocurrir a un alcalde es que muera un trabajador en un accidente laboral». A pesar de estas palabras no entró a valorar la sentencia.