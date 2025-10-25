La familia del Desarme crece: «Las tradiciones perduran cuando hay gente que las cuida»

Alberto Arce Oviedo Sábado, 25 de octubre 2025, 17:09 Comenta Compartir

La familia del Desarme crece cada año. La tradición gastronómica de Oviedo por antonomasia, recientemente reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional–y que quiere ser ahora de Interés Internacional de cara al 2031–, celebró este sábado una abarratoda XIII edición de su Gran Capítulo –el de la cofradía– en el Teatro Filarmónica. Allí, su cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, dio la bienvenida –y el gran cucharón– a los treinta nuevos cofrades de número, entre ellos el dueño de las sidrerías Tierra Astur, César Suárez Junco, e hizo entrega de los reconocimientos de cofrades de honor a la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo; al concejal de Hostelería del Ayuntamiento, Alfredo García Quintana, y al presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, a quien el acto le sirvió de despedida de su cargo como líder de Otea.

Los tres celebraron de viva voz las virtudes de los garbanzos del Desarme como manifestación gastronómica y cultural de primer orden en Oviedo, y sus hazañas en materia turística. «Las tradiciones sólo perduran cuando hay personas que las cuidan, las sienten y las comparten», aseguró García Quintana, quien puso de manifiesto que «el compromiso con la tradición de la cofradía es un ejemplo de cómo se puede conservar el pasado mirando al futuro». Una tradición, reiteró, que es un valor en sí misma «como recurso turístico» y una «muestra de la hospitalidad ovetense que potencia el vínculo entre la ciudad y su gente».

Llamedo, que recibió el título de cofrade de honor «con gratitud, emoción y compromiso», destacó que el Desarme es «una marca de identidad y un símbolo de quiénes somos y de nuestra gastronomía, que es una mezcla perfecta de paisaje y paisanaje. Vamos a seguir apoyando la promoción de la gastronomía desde el Principado», adelantó.

Tras ella, Álvarez Almeida agradeció la presencia de las casi 400 personas que abarrotaban el Filarmónica, entre ellas cofrades del Desarme de todos los puntos de España y miembros de más de una decena de cofradías gastronómicas de Asturias, España y Portugal. «Este reconocimiento es gracias a vosotros», admitió, para mostrar su gratitud hacia Miguel Ángel de Dios, por su trabajo incansable, y al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por su compromiso.

El acto no terminó ahí. De Dios también entregó las distinciones de embajadores de honor del Desarme al Consejo de Comunidades Asturianas, a la Fundación Inocente y a la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo; dio las cucharas amigas a Manuel Fernández Quevedo, presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias; a la periodista argentina Patricia Ortiz y al fundador de la Cofradía del Queso de Cantabria, Zacarías Puente; y se ofició el hermanamiento de la Cofradía del Desarme con la del Vino Albariño de Portugal, así como la entrega del premio de poesía del Desarme a Javier Castrillón Salvador. «Miramos al futuro con la vista puesta en el horizonte 2031 y nuestro nuevo objetivo, ser Fiesta de Interés Turístico Internacional», sentenció el cofrade mayor del Desarme.

«Capital sin complejos»

Al final del acto, antes salir a la calle para el gran pasacalles capitaneado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo por El Antiguo, la foto de familia en el Edificio Histórico de la Universidad y la proclamación del Desarme y la salva militar en Porlier, fue el regidor ovetense el encargado de poner el broche de oro. En palabras de Canteli, «Oviedo es una capital sin complejos que presume más orgullosa que nunca de su legado» y el Desarme, «un importante impulso a nuestro desarrollo turístico». Para terminar, puso en valor la labor de la cofradía y también la del propio Álvarez Almeida como presidente de la patronal hostelera a nivel nacional, y le invitó a seguir trabajando para, entre otras cuestiones, lograr que la Preba de la Sidra de Gascona también sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.