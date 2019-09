Las familias de La Florida «vigilarán» la obra del instituto La obra del IES de La Florida arrancó ayer. / M. ROJAS La plataforma aplaude el inicio de la construcción del centro educativo, que contará con dieciocho unidades, tras una década de retrasos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:58

La Plataforma por el Instituto Zona Oeste acogió ayer con «entusiasmo» la colocación de vallas y casetas de obra en el inicio de los trabajos del nuevo centro educativo de La Florida con 18 unidades. Tras diez años de espera, arranca su construcción en una parcela de las calles Navia, Valdés y Ángel del Río Uribe. «Es una buena noticia, por fin», valoró Diego Santiago, un portavoz del colectivo creado ante los sucesivos retrasos del proyecto. Si no fallan los plazos previstos, podría estar operativo el curso 2021-2022. La obra, adjudicada a la UTE IES La Florida, tiene un plazo de ejecución de dieciocho meses.

La plataforma advierte, eso sí, de que se mantendrán «vigilantes» con el objetivo de que no se paralicen. «No solo es la construcción del instituto, viene aparejada la licitación de un equipamiento que supondrá una tramitación aparte y de momento no se ha iniciado, con lo que estaremos vigilantes para que esto no suponga un nuevo retraso», adelantó.

Desde el colectivo fueron muy beligerantes contra la Consejería de Educación debido a los retrasos en la puesta en marcha de este equipamiento y el inicio de las obras supone una «sensación contrapuesta». «Por un lado, la alegría de que por fin parece que esto va a llegar a su fin pero también nos hubiera gustado que esto se hubiese producido hace años. Los chicos del barrio y de la zona que han tenido que irse a otros institutos, eso ya está perdido». La obra del centro costará 6,2 millones de euros.