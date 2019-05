Las familias podrán pedir el bonobús gratuito para menores de 13 años a partir del 1 de junio Usuarios del autobús esperando en una parada de la calle Uría. / M. ROJAS El CTA enviará las tarjetas a casa, que podrán activarse a partir del 15 de julio y usarse para viajar desde el 1 de agosto GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Viernes, 10 mayo 2019, 01:56

Se llama 'bono menor', dominan los colores naranja y los logotipos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) - «es porque las emiten ellos», explicó Ana Rivas- y podrá comenzar a utilizarse a partir del próximo 1 de agosto. El alcalde, Wenceslao López, y la concejala de Servicios Básicos presentaron ayer la tarjeta con la que los menores de 13 años podrán viajar gratis dentro de dos meses y medio largos en la red de autobuses de la ciudad. Para ello, las familias podrán solicitarlas a través de la página web del Ayuntamiento o presencialmente a partir del día 1 de junio.

Las fechas, lo apurado de los plazos, fueron las razones que adujo López para presentar ayer, a las puertas de la campaña electoral, en «el último día en el que podíamos informar», el acuerdo con el CTA para el nuevo sistema. El alcalde explicó que el 'bono menor' podrá empezar a usarse el 1 de agosto, fecha en la que se pondrá en marcha el nuevo mapa de líneas de transporte. «Las familias podrán pedirlo a partir del 1 de junio», pero el Ayuntamiento solo tramitará las solicitudes. Será el CTA el que gestione la expedición de los nuevos títulos. Entre ello «y la distribución, podría tardar un mes y medio. Vamos con los plazos muy justos», expuso.

Una vez tramitada la solicitud de las tarjetas, el Ayuntamiento las remitirá al ente de transportes que emitirá y «enviará a las casas» las tarjetas. Los títulos no podrán utilizarse hasta el 1 de agosto, pero, además, antes «habrá que activarlos» en cualquiera de los quioscos que sirven y recargan las tarjetas del CTA. «La idea es que se puedan activar desde el 15 de julio», expuso Ana Rivas. La validación requerirá un único pago de 1,5 euros, «lo mismo que para cualquier otra tarjeta» del consorcio.

Las tarjetas se activarán en quioscos por un único pago de 1,5 euros El Ayuntamiento integra el bono para pensionistas en el sistema del Consorcio

Lo mismo, pero la tarjeta no será igual. El 'bono menor' «incluirá una foto del niño» y perderá su vigencia de forma automática «el día que el niño cumpla 13 años». Además, las tarjetas deberán ser renovadas cada cuatro años en unas condiciones que ayer no se especificaron.

«Compromiso de gobierno»

El alcalde reconoció el retraso en la implantación de la medida, que llegará ya el próximo mandato, debido, según recordó, a los problemas en la tramitación administrativa, la necesidad de negociar con el CTA y adaptar la plataforma tecnológica para la puesta en marcha «de este compromiso de gobierno».

La tarjeta que permitirá a los niños de entre 4 y 12 años -los menores de cuatro ya no pagan- viajar gratis en el autobús urbano no fue la única novedad presentada ayer ni las más inminente. La concejala de Servicios Básicos explicó que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el CTA que, si bien no soluciona el «problema que tenemos de caducidad de los viajes» de las tarjetas de los pensionistas, sí que aporta mejoras importantes. La primera, que las tarjetas podrán recargarse en cualquier quiosco «y no hará falta acudir a las oficinas del consorcio en la calle Uría».

Tampoco será necesario recargar el mínimo mensual de diez viajes actual para no perder los acumulados en el título, bastará con «el mismo número que se haya gastado el mes anterior». En una explicación algo confusa, Rivas incidió en que la novedad se aplicará ya el 1 de junio. El próximo mes ya se podrá recargar en cualquier quiosco y en función de lo gastado.