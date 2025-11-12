Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo Tendrán prohibido el acceso los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006, y la pegatina no será obligatoria

A. A. Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:31

La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo se pondrá en funcionamiento el próximo 1 de enero y, con ella, entrará en vigor la ... prohibición de acceso a sus dos anillos para los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos al 2006, es decir, aquellos clasificados en la categoría A (sin etiqueta). Sí podrán hacerlo en caso de ser residentes, acceder a garajes o aparcamientos públicos o ser vehículos de emergencias o de personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que se trata de la aplicación «menos restrictiva con el ciudadano» y deja claro que la medida está «alineada con los objetivos europeos de calidad del aire y mitigación del cambio climático».

El gobierno local también recuerda a los ovetenses la «importancia» de conocer la etiqueta ambiental que corresponde a cada uno de sus vehículos, aunque su colocación física en la parte inferior derecha del parabrisas «no será obligatoria para la circulación», al contrario de lo que ocurre en ciudades como Madrid, pues la identificación del tipo de vehículo se realiza directamente mediante el sistema de lectura de matrículas que estará instalado en la ZBE. La clasificación de etiquetas se mantiene en cuatro categorías principales: Azul (vehículos cien por cien eléctricos), verde y azul (híbridos enchufables), verde (turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde 2006 y diésel desde 2014) y amarilla (gasolina posteriores al 2000 y diésel desde 2006).

