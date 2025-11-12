El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tráfico en el centro de la ciudad. Mario Rojas

Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Tendrán prohibido el acceso los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006, y la pegatina no será obligatoria

A. A.

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:31

La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo se pondrá en funcionamiento el próximo 1 de enero y, con ella, entrará en vigor la ... prohibición de acceso a sus dos anillos para los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos al 2006, es decir, aquellos clasificados en la categoría A (sin etiqueta). Sí podrán hacerlo en caso de ser residentes, acceder a garajes o aparcamientos públicos o ser vehículos de emergencias o de personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que se trata de la aplicación «menos restrictiva con el ciudadano» y deja claro que la medida está «alineada con los objetivos europeos de calidad del aire y mitigación del cambio climático».

