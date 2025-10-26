Los feligreses de San Pelayo, en Oviedo, despiden a su párraco alrededor de la mesa

P. A. Oviedo Domingo, 26 de octubre 2025, 18:47 Comenta Compartir

Feligreses de la parroquia de San Pelayo de Puerto, en Oviedo, organizaron durante la primera hora de la tarde de este domingo una comida de despedida a Alejandro González, 'Jano', el que ha sido su párroco desde el pasado año 2020.

En Casa Lobato, de Ribera de Arriba, cerca de medio centenar de feligreses de la parroquia se sentaron alrededor de la mesa para rendir su sentido homenaje a quien fuera su director espiritual, un sacerdote siempre querido y al que todos echarán de menos.