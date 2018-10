La obra que más «cuesta entender» Tamara Ortega fotografía la obra de Lisardo Menéndez en el expositor de Aurora Vigil-Escalera . / ALEX PIÑA La feria Arte Oviedo exhibe obras contemporáneas en la plaza de Trascorrales hasta el domingo ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 27 octubre 2018, 03:04

Interpretar el arte abstracto no es fácil. Y una visita a la Feria de Arte Contemporáneo, Arte Oviedo, en Trascorrales, deja a más de uno con muchas incógnitas. La obra '3.3/L8/3' del artista Lisardo Menéndez, que expone la galería Aurora Vigil-Escalera, es la que más «cuesta entender», según Tamara Ortega, que ayer por la mañana estaba al frente del estand. Se trata de una pieza formada por tres rectángulos de color blanco, protegidos por un cristal. A primera vista parecen no mostrar nada especial, pero tras una observación en profundidad se divisan tres triángulos -uno a cada lado del tríptico- y a partir de ahí los sentimientos fluyen. «Este mierense juega con la abstracción geométrica y sus obras son más preciadas por la crítica que por el público», explicó Ortega, quien no quiso desvelar su precio, invitando a aquellos interesados a acercarse a Trascorrales este fin de semana para averiguarlo.

El arte no solo tiene forma de cuadro. En el expositor de la galería Bango sobresalen tres figuras redondas, que reciben el nombre de 'Encadenados'. Su artista, Benjamín Menéndez, pretende con este conjunto llamar la atención sobre la realidad de una sociedad «enganchada a los móviles y al trabajo». Las piezas están elaboradas con materiales de la fábrica de loza de San Claudio», según detalló Joaquín Bango, y todas sus partes están atadas «con bridas, alambres y cintas». Cada una de ellas, tiene un precio que oscila entre los 2.300 y 3.200 euros.

Una siesta de verano

Diecisiete galerías forman parte de esta feria y todos los expositores cuentan con tres paredes donde colgar las obras de sus artistas. Todas son blancas excepto las del stand de Gema Llamares, cuyo muro central es rosa. Según explica el alma mater de esta pinacoteca, es una deseo de la artista llanisca Helena Toraño, que expone ocho obras cuyo tema principal es una siesta de verano. Entre ellas, destaca 'Dulce sensación', elegida por la organización para ganar la Medalla 'Kely'. A este premio también optan ocho obras más y el resultado final se conocerá el domingo.

