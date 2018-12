Fernando Lastra: «Los alcoholímetros se impondrán, lo piden los usuarios»

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, afirmó ayer que no admite discusiones sobre cuestiones de seguridad como la instalación de alcoholímetros en autobuses en referencia al conflicto en TUA. Lo hizo sin mencionarlo explícitamente y sin querer entrar en las relaciones laborales de la empresa. «No puedo permitir que eso se discuta, eso no se lo puede permitir la sociedad asturiana, está en juego la seguridad de los usuarios de transporte público», indicó para advertir que la instalación de alcoholímetros de seguridad que bloqueen el arranque de los autobuses «se va a imponer porque lo piden los tiempos y los usuarios». «No es un buen mensaje tratar de discutir lo que tiene que ver con su limitación y su no instalación».