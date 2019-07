«Festejos tiene que salir de la Fundación de Cultura lo antes posible» El concejal de Cultura y Educación, José Luis Costillas. / A. PIÑA José Luis Costillas | Concejal de Cultura y Educación «Debemos abrirnos a otro tipo de músicas y actividades culturales en las que Oviedo tiene un déficit y lograr el nivel de la lírica o la clásica» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 29 julio 2019, 00:53

José Luis Costillas (Oviedo, 1971) contesta sin rodeos. Recibe a EL COMERCIO en el despacho que ocupa dentro del Teatro Campoamor, en cuya mesa los papeles empiezan a pesar. Dirige el área de Cultura, Educación, Salud Pública y Consumo. Cuadrar el calendario de las escuelas infantiles y hacer frente a una «situación económica lamentable» dentro de la Fundación Municipal de Cultura son sus primeros frentes de batalla.

-¿Cómo resumiría este primer mes y medio dentro del gobierno municipal?

-Apasionante, por decir un adjetivo.

«El nuevo calendario de las escuelas infantiles no erosiona ningún derecho laboral» «La ciudad tiene muchos retos como para preocuparse por el color de unos bancos»

-Las pasiones pueden ser altas y bajas...

-(Risas) Coges todo con mucha ilusión aunque es cierto que tienes que aterrizar en algo nuevo, conocer equipos de personas, los funcionarios, las áreas que llevan y eso es apasionante, intenso y con muchísimo ajetreo porque la maquinaria municipal no para y la tienes que mantener funcionando mientras vas conociendo a los tripulantes y a los que la dirigen, que son los funcionarios.

-Incide mucho en ellos.

-Una de las cosas que te encuentras cuando llegas es que tienes un equipo de gente muy buena, con muchas ganas de trabajar y mucha capacidad e implicación para hacer las cosas.

-El gobierno municipal llegó con una subida de salarios para los ediles y en caso de su grupo municipal, todos los concejales liberados. Les llovieron las críticas.

-Es una situación que ya se dio en otras corporaciones anteriores. Todos los concejales de IU estaban liberados. En nuestro caso, todos estamos liberados porque todos desarrollamos gestiones de gobierno. Respecto a las retribuciones creo que se llegó a una negociación con todos los grupos municipales en las que cada uno de ellos tenía unos intereses distintos y se llegó a un acuerdo bastante ecuánime y más rápido, sencillo y consensuado que hace cuatro años.

-¿De todos los papeles que tiene encima de su mesa, cuál le pesa más?

-En Educación el tema de las escuelas infantiles, un asunto heredado. La elaboración del presupuesto del año que viene y dentro de Cultura nos hemos encontrado con una situación económica muy ajustada y estamos intentando salvar la programación cultural de aquí a final de año con el poco presupuesto con el que nos encontramos.

-Por partes. El primer escollo fue el nuevo calendario de las escuelas infantiles. No gusta a las educadoras, que creen que se ha desarrollado de manera unilateral.

-Nosotros hemos reunido a las directoras de los centros, a las educadoras y sus sindicatos, y a los padres. Hemos intentado llegar a una solución consensuada que conjugue los intereses de las tres partes. La propuesta que hicimos se hizo en base a lo aprobado en la mesa general negociadora por los sindicatos en febrero. Ni se erosiona ni se quita ningún derecho laboral de las educadoras, lo único que se hace es ampliar los días de apertura de las escuelas infantiles para cumplir el convenio con el Principado y favorecer la conciliación. Siempre defenderemos las políticas de conciliación y siempre vamos a escuchar a los padres a la hora de adoptar alguna de las decisiones que afecten a estos centros.

-¿Padres por encima de trabajadores?

-En igualdad.

-Preside la Fundación Municipal de Cultura, ¿qué se encontró al acceder al cargo?

-Un equipo de gente con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas, unos colaboradores y programadores culturales de primer nivel y una situación económica lamentable.

-Un lamento que se traduce en...

-Quedaban 180.000 euros en la partida de actividades culturales de aquí a que acabe el año.

-El exconcejal de Economía, Rubén Rosón, asegura que hay 2,3 millones de euros.

-Cuando hablo de 180.000 euros hablo dentro de la partida de actividades culturales. En la partida de actividades festivas había un poco más, 900.000 euros.

-Y Rosón lo cifra en cerca de 1,6 millones de euros.

-Los informes de los técnicos municipales ahí están y el dinero que había en la partida cuando nosotros entramos es el que he dicho.

-¿Cómo puede darse ese baile de cifras?

-El antiguo concejal de Economía o miró los datos antes de marchar o se equivoca de partida. Los números reales son los que los funcionarios nos han dado y con los que tenemos que trabajar.

-Con estos números, ¿que San Mateo espera a los ovetenses?

-Esperemos que el mejor posible. Me consta que la concejala de Festejos y vicepresidenta de la Fundación Municipal de Cultura está trabajando para conseguir las mejores fiestas dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos.

-Los promotores musicales se levantaron contra la anulación del programa de conciertos, que decían haber cerrado con el anterior presidente de la FMC.

-No existía ningún expediente administrativo para la contratación de las actuaciones musicales de San Mateo. Ni una sola retención de crédito, no había nada que vinculase a este Ayuntamiento con esos promotores ni con esa programación. Si el anterior concejal, verbalmente, prometió a alguien que iba a hacer San Mateo con ellos no sé hasta qué punto puede hacerse porque yo no puedo prometerle a nadie que voy a contratar a San Mateo con él, tendré que hacer una concurrencia pública.

-El objetivo es deslindar la Concejalía de Festejos de la de Cultura. ¿Por qué es necesario?

-A partir del 31 de diciembre la organización de Festejos saldrá de la Fundación Municipal de Cultura. Es necesario porque no es objeto de la FMC la organización de los festejos de la ciudad. Son dos objetos que se deben realizar desde dos concejalías diferentes. Entendemos que fue una decisión política equivocada meter los Festejos en la Fundación Municipal de Cultura y tiene que salir lo antes posible.

-¿Le preocupa que Oviedo no cuente con un calendario de conciertos y actividades de ocio como el de Gijón, con sus festivales y grandes conciertos?

-Oviedo tiene una programación cultural y musical excepcional. En lírica y clásica estamos posicionados como una de las tres ciudades de referencia en España.

-¿Puede que haya que buscar más horizontes?

-Lo que tenemos que hacer es abrirnos a otro tipo de músicas y actividades culturales en las que Oviedo tiene un déficit y trabajaremos para lograr el mismo nivel conseguido en la lírica y clásica, en otras músicas distintas.

-Hablando de música lírica, ¿piensan recuperar los premios líricos?

-Ojalá pudiéramos porque la eliminación de los premios fue un error garrafal basado en una concepción de la cultura como algo ideológico.

-¿Habla asturiano?

-No, pero mis hijos van a Asturiano.

-Con todo, usted rechaza «la imposición forzosa» del asturiano en el municipio.

-Soy contrario a la imposición de la cooficialidad en Oviedo y en Asturias. No creo que haya que obligar a todos los funcionarios a estudiar asturiano, ni a los alumnos ni a la gente. Cooficialidad significa obligatoriedad.

-¿De qué color pintaría usted los bancos de La Escandalera?

-A mí me gustan todos los colores y mucho el azul de la bandera de Asturias (risas). Creo que esta ciudad tiene muchos retos por delante como para preocuparse por el color de unos bancos. Hay que tener más amplitud de miras y ver qué ciudad queremos dentro de diez años.