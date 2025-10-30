Arranca la primera edición del festival de literatura social Pan y Roses en Oviedo con la vista puesta en Palestina

La primera edición del festival de literatura social Pan y Roses, una iniciativa que se celebrará hasta el domingo entre el Edificio Histórico y el ... espacio Kuivi de la calle Almacenes Industriales para impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y una opinión pública crítica y formada, arrancó este miércoles en la Universidad de Oviedo con la presentación por parte de la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno del Principado y del director del área de Cooperación de la institución académica, Beatriz González y Esteban Agulló, respectivamente. A ello se siguió un diálogo sobre 'El futuro' a cargo del periodista Enric Juliana y el profesor de Lingüística Enrique del Teso.

A lo largo de estos días de festival literario, la programación abordará temas como la democracia, la justicia social, la igualdad, el feminismo, la inclusividad, la diversidad, la ecología y la asturianía de la mano de invitados como los escritores Elvira Navarro, Isaac Rosa o la mexicana Brenda Navarro. También estaba prevista la presentación de la novela 'Una máscara del color del cielo' (el sábado a las 19.30), del palestino Basim Khandaqji, ganador en 2024 del premio Booker árabe y preso político recientemente liberado en el intercambio de prisioneros que incluyó el acuerdo de paz en Gaza. No obstante, ni él ni su hermano Youssef podrán acudir, ya que Israel les ha impedido viajar, según denunció el martes la organización. El primero permanece en un limbo jurídico en Egipto y el segundo, con quien se contactó para que le representase, en Cisjordania.

Durante la presentación, Beatriz González denunció «el veto a una persona por el mero hecho de ser palestina» y aprovechó para reivindicar el festival como «un evento cultural de diálogo» desde el que, de paso, aseguró, «queremos contribuir a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031».

La presencia de esta voz palestina no era el único elemento de la actualidad internacional que tendría su espacio en el festival, ya que está prevista (el sábado, a las 18 horas) la participación del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en cuyo país acaban de celebrarse elecciones generales. Otros invitados serán la filósofa Aida Dos Santos y el periodista Jesús Cintora, que participará el sábado, a las 13 horas, en un diálogo con Xuan Cándano sobre 'El periodismo como necesidad democrática'.

El futuro

Ya durante el diálogo sobre el futuro entre Del Teso y Juliana, marcado por el tema del auge del populismo, el segundo manifestó que en estos momentos se encuentra «en juego la continuidad del orden democrático y el Estado social construido tras el final de la Segunda Guerra Mundial». En ese sentido, advirtió, «a las generaciones más mayores que esperábamos un poco de tranquilidad, nos produce un cierto desasosiego; a los más jóvenes quizás no...». Un escenario, el actual, ironizó, en el que, «nos guste o no, la Iglesia Católica se está convirtiendo en uno de los últimos baluartes del universalismo cuando la ONU está siendo dinamitada por dentro».