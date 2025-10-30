El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un instante de la presentación del festival Pan y Roses en el Edificio Histórico. Mario Rojas

Arranca la primera edición del festival de literatura social Pan y Roses en Oviedo con la vista puesta en Palestina

El Principado denuncia el «veto a una persona por el mero hecho de ser palestina» después de que Israel impidiese la presentación en Oviedo de la novela 'Una máscara del color del cielo', de Basim Khandaqji

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:26

Comenta

La primera edición del festival de literatura social Pan y Roses, una iniciativa que se celebrará hasta el domingo entre el Edificio Histórico y el ... espacio Kuivi de la calle Almacenes Industriales para impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y una opinión pública crítica y formada, arrancó este miércoles en la Universidad de Oviedo con la presentación por parte de la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno del Principado y del director del área de Cooperación de la institución académica, Beatriz González y Esteban Agulló, respectivamente. A ello se siguió un diálogo sobre 'El futuro' a cargo del periodista Enric Juliana y el profesor de Lingüística Enrique del Teso.

