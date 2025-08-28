El I Festival de Piano Joaquín Achúcarro se celebrará del 22 al 24 de septiembre El evento contará con las actuaciones de los pianistas internacionales Alessio Bax y Lucille Chung y una clase del Maestro Achúcarro

El I Festival de Piano Joaquín Achúcarro llegará a Oviedo del 22 al 24 de septiembre, a la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe. La iniciativa musical, impulsada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y promovida por Janet Kafka, presidenta de la Fundación Joaquín Achúcarro, contará con la participación de estrellas internacionales del piano como Alessio Bax y Lucille Chung, vinculados a la Fundación Achúcarro de la Southern Methodist University de Dallas. Ofrecerán conciertos solistas y a dúo con un repertorio que abarca desde clásicos como Bach y Chopin hasta compositores contemporáneos.

Un aspecto central del festival será su carácter pedagógico: el maestro Achúcarro impartirá una clase magistral dirigida a jóvenes pianistas, brindando una oportunidad única de formación.

David Álvarez, presidente de la Fundación Municipal de Cultura, destacó la relevancia de Achúcarro, figura «indispensable» y «legendaria» unida a Oviedo desde 1953. El concejal enfatizó que el festival «prestigia y refrenda el compromiso cultural y musical de Oviedo», en su carrera por ser Capital Europea de la Cultura. Achúcarro expresó su emoción por este festival en la ciudad donde tuvo uno de sus primeros contratos también con el apoyo de la Fundación Reny-Picot. Los abonos ya están disponibles, y las entradas individuales saldrán a la venta el 5 de septiembre.

