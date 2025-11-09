El Festival de Videoclips de Oviedo cierra su edición más multitudinaria

FIVO, el Festival Internacional de Videoclips de Oviedo, cerró su última edición por todo lo alto. Con la entrega de premios durante la tarde ... noche de este sábado en los cines Embajadores Foncalada, donde se reconoció a 'Yo la niebla y tú el camino', de Pelayo Zurrón y Javier Bejarano para Galgo, con el premio Sección Asturias; a 'Casi tarde', de nuria Vizcaíno para Mardom, con el de la sección Jóvenes Valores, y con la mención especial a 'Move with me', de Jordie para Sophie Towers.

Clausura con números muy positivos. El certamen, informaron desde la organización, registró un incremento en el público asistente del 30% respecto al año anterior, alcanzando más de 2.000 espectadores durante sus tres días de programación. Una cifra récord.

Además, FIVO recibió este año más de 3.500 videoclips procedentes de los cinco continentes y la programación combinó proyecciones, encuentros y actuaciones en directo, ampliando su presencia en la ciudad con tres nuevos espacios: Lata de Zinc, Tribeca Live y Kuivi Almacenes, que registraron una gran afluencia de público durante los conciertos y actividades paralelas.

El público también respondió con entusiasmo a las charlas de destacados profesionales del sector audiovisual como Jorge Rojas y Claudia Barral, y el festival también aprovechó para rendir un homenaje al talento femenino con la entrega del Premio Mujer, Democracia y Videoclip a la directora nominada a un Grammy Joana Colomar, por su destacada trayectoria y su aportación a la visibilización de las mujeres en el ámbito audiovisual.

Sergio Valbuena, director de FIVO, destacó «el entusiasmo del público, la altísima participación internacional y el nivel artístico de las obras presentadas». Así, subrayó que el crecimiento del certamen «demuestra que existe un interés real por el arte contemporáneo, la experimentación visual y los nuevos lenguajes del videoclip». Con esta edición, «FIVO reafirma su compromiso con la difusión del videoarte y el videoclip como forma de expresión artística, situando a Oviedo en el mapa de los festivales audiovisuales de referencia».

Una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y que cuenta con una buena 'cantera'.