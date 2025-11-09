El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Foto de familia con los ganadores durante la clausura del festival. E. C.

El Festival de Videoclips de Oviedo cierra su edición más multitudinaria

La organización destaca el entusiasmo del público, que creció en un 30%, la altísima participación internacional y el nivel artístico de las obras presentadas

A. A.

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

FIVO, el Festival Internacional de Videoclips de Oviedo, cerró su última edición por todo lo alto. Con la entrega de premios durante la tarde ... noche de este sábado en los cines Embajadores Foncalada, donde se reconoció a 'Yo la niebla y tú el camino', de Pelayo Zurrón y Javier Bejarano para Galgo, con el premio Sección Asturias; a 'Casi tarde', de nuria Vizcaíno para Mardom, con el de la sección Jóvenes Valores, y con la mención especial a 'Move with me', de Jordie para Sophie Towers.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  5. 5 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  6. 6 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  7. 7 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Pasionaria vuelve a Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Festival de Videoclips de Oviedo cierra su edición más multitudinaria

El Festival de Videoclips de Oviedo cierra su edición más multitudinaria