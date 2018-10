Almiñana pide reforzar la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad del Estado

Que Asturias es una región segura lo avalan los datos ofrecidos ayer por el Coronel Jefe de la decimocuarta Zona de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana.

Los actos de celebración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en el acuartelamiento de Rubín sirvieron para cuantificar el trabajo realizado por los miembros de la Benemérita durante este año. Doce meses en los que se logró reducir el número de delitos cometidos en el Principado gracias a «la valía y profesionalidad» de los agentes del Instituto Armado, destacó Almiñana durante su discurso. «Se han reducido en 383, un 5,7% menos y el índice de esclarecimiento de delitos alcanza el 54,31%», cifró el Coronel Jefe. En un año donde se detuvieron o investigaron a más de dos mil personas y donde se registraron más de 50.000 denuncias de toda índole.

Datos positivos que el máximo responsable de la Guardia Civil en Asturias no dejó caer en la complacencia. Francisco Javier Almiñana pidió que para «continuar cumpliendo los objetivos», marcados en el Plan Estratégico de la Guardia Civil, «es imprescindible reforzar la coordinación y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», incidió el Coronel. Con ellos y también con la seguridad privada y con todas las administraciones públicas. El reto, «avanzar en la sensibilización» de todos los agentes sociales, en general, y ciudadanos, en particular. «Es preciso entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana no es una tarea exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado», recordó el Coronel Jefe. Insistió en la «implicación» de toda la sociedad para lograr la prevención en delitos de «especial significación» como los cometidos en el ámbito familiar, la violencia de género o dentro del colectivo escolar, enumeró Almiñana.

La festividad de la patrona de la Guardia Civil también sirvió para que la delegada del Gobierno, Delia Losa, agradeciera la labor desempeñada por los agentes de la Guardia Civil. De ellos destacó el respeto por «su historia» sin renunciar a situarse en «la vanguardia del presente».

Humildad y sacrificio

La delegadaaprovechó su intervención para felicitar a la Benemérita por su «excelente trabajo». Destacó el descenso en la tasa de criminalidad registrada durante los últimos doce meses que cifró en 16,53 infracciones penales por cada mil habitantes, que supone un descenso de 0,8 puntos respecto al año pasado. «Un trabajo y esfuerzo hecho con absoluta humildad, espíritu de sacrificio y vocación de servicio. La vida es más amable porque contamos con la Guardia Civil», valoró Losa. Reconocimiento que hizo extensivo a los familiares de los agentes por «soportar un enorme sacrificio pocas veces reconocido».

La delegada del Gobierno hizo un guiño al cuarenta aniversario de la Constitución española como continente de los valores de igualdad, justicia, libertad y pluralismo político. En este sentido, destacó la presencia de la mujer en el Instituto Armado desde 1988. «Esta medida supuso un hito para la institución y consagró definitivamente su apertura a la sociedad». Recalcó que a día de hoy hay que incidir «en una mayor implicación de las mujeres en todos los niveles de la institución».

La delegada barrió para casa y valoró «la reciente creación por el gobierno de España» del Área de Mujeres e Igualdad dentro de la dirección general de la Guardia Civil.

La presencia de mujeres dentro de la Benemérita en Asturias, la cuantificó el Coronel Jefe durante su discurso. Francisco Javier Almiñana explicó que en todo el Principado hay un total de 126 mujeres prestando sus servicios en la Guardia Civil, una cifra que representa el 6,35%. Muy lejos aún de la presencia femenina en otros cuerpos, como la Policía Nacional donde las mujeres llegan al 14%, más del doble.

Durante la celebración del Día del Pilar también se hizo entrega de 54 condecoraciones a diferentes miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, de la judicatura y de la sociedad civil, entre ellos al jefe del Servicio de Urología del HUCA, Ramón Abascal.