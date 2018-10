«Si hay una fiesta que beneficia a Oviedo y no solo a los hosteleros, la apoyaremos», dice el alcalde Carlos Paniceres, Wenceslao López y José Luis Álvarez. / LORENZANA El responsable de la junta local de Otea pide «respeto institucional por parte de algunas concejalías hacia nosotros» ALBERTO ARCE OVIEDO Martes, 16 octubre 2018, 02:39

Las relaciones entre empresarios hosteleros y el tripartito han generado, en más de una ocasión, tiranteces. La gestión de las festividades de San Mateo -la polémica más reciente-, por ejemplo, ya es de habitual discusión dentro del papel y responsabilidad que comparten, cada año, unos y otros.

No obstante, ayer, una tesitura más relajada marcó el encuentro en Casa Conrado entre el regidor de la Corporación municipal, Wenceslao López, y los distintos representantes del sector de la restauración asturiana, que acudieron a la presentación de las Jornadas del Desarme. Aun así, el tono de los empresarios fue exigente.

«Es obligación del Ayuntamiento la promoción de todas estas actividades que proponemos los empresarios, porque al fin y al cabo son beneficiosas para la ciudad; nosotros llevamos a cabo una labor importantísima», argumentó David González Codón, responsable de la junta local de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea). Además, los hosteleros «queremos que se cuente con nosotros para todo y no solamente para algunas actividades que les puedan venir bien. No estamos solo para el Desarme», apuntó al equipo de gobierno. El alcalde le contestó sin medias tintas: «Si hay una fiesta que beneficie a toda la ciudad de Oviedo, a su ciudadanía y no solo a los hosteleros, estaremos obligados a colaborar intensamente, ya que es algo muy importante para nuestra economía».

«La voz del alcalde»

Según González Codón, los empresarios están «siempre dispuestos a la colaboración y a hacer cosas que tengan que ver con Oviedo, pero entendemos que es importante que exista un respeto institucional por parte de algunas concejalías hacia nosotros», remarcó. Una cuestión que el regidor zanjó diciendo que la voz que se habrá de tener en cuenta en este tipo de circunstancias es «la del alcalde y no la de una concejalía determinada», en alusión a las diferencias habidas entre los hosteleros y Roberto Sánchez Ramos.