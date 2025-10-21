El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Amalia Lusso, Lidia Vázquez, Mari Fernández, Miguel Ángel de Dios, Amada Álvarez Pico, José Suárez y Beatriz Fernández Gutiérrez. Juan Carlos Román

Amada Álvarez Pico

Presidenta del Club de Guisanderas de Asturias
«El Desarme se celebra más entre amigos que con familiares»

La presidenta de las Guisanderas, Amada Álvarez Pico, destaca las excelencias de los garbanzos y los tipos que se pueden comer

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 08:26

Comenta

«Lo que más me gusta del Desarme es que es un menú que se celebra más entre amigos, con comadreo que con familiares». ... Así se expresó ayer la presidenta de honor del Club de las Guisanderas de Asturias, Amada Álvarez Pico, durante una charla que ofreció junto al hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, sobre las virtudes de los garbanzos en la plaza de Trascorrales de Oviedo, dentro de las jornadas dedicadas al menú más antiguo de España.

