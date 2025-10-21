«Lo que más me gusta del Desarme es que es un menú que se celebra más entre amigos, con comadreo que con familiares». ... Así se expresó ayer la presidenta de honor del Club de las Guisanderas de Asturias, Amada Álvarez Pico, durante una charla que ofreció junto al hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, sobre las virtudes de los garbanzos en la plaza de Trascorrales de Oviedo, dentro de las jornadas dedicadas al menú más antiguo de España.

Además, tras las palabras de ambos se procedió a una degustación de garbanzos entre los presentes para reconocer los diferentes tipos de legumbre que se pueden utilizar para cocinar.

Miguel Ángel de Dios contó gran parte de la historia de los garbanzos y del Desarme y aseguró que los garbanzos ganaron fama «como ración de combate para los militares porque eran fáciles de transportar y en todas partes se podían encontrar verduras o pescado para acompañarlos. Desde 1876 se celebra el rancho militar de garbanzos con carne y ya en 1897 una hostelera ovetense le añade bacalao».