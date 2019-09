Las fiestas se blindan contra las agresiones sexistas con 'Oviedo, punto de respeto' Leticia González y Conchita Méndez, con el cartel y pañuelo de la campaña contra las agresiones sexistas. / ALEX PIÑA La campaña contará con un 'punto azul', situado ante la capilla de La Balesquida, para ayudar a las víctimas y advertir que 'no es no' IVÁN GARCÍA OVIEDO. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:37

El alcohol no es excusa, acosar no es ligar y no seas cómplice. Sobre estas tres premisas se basa la campaña 'Oviedo punto de respeto', con la que las fiestas quieren blindarse contra las agresiones sexistas. Ayer presentaron la iniciativa la concejala de Políticas Sociales, Conchita Méndez, y la delegada del ramo, Leticia González.

«La violencia de género es la consecuencia más grave de la desigualdad entre mujeres y hombres», destacó González. «Hoy en día seguimos asistiendo a noticias de asesinatos y agresiones diarias a las mujeres solo por el hecho de serlo», prosiguió, al tiempo que pidió implicación de todos para evitar este tipo de desgracias que «muchas veces se producen en entornos festivos, no aceptando un 'no' por respuesta».

Durante todas las fiestas, habrá 20 mupis y 500 carteles con el cartel de la campaña, estratégicamente repartidos por la ciudad, equipamientos municipales y en las casetas del Bombé, cuyos hosteleros colaboran con la causa, donde se repartirán 60.000 servilletas con el lema 'El machismo mata'. También se distribuirán cinco mil pañuelos de 'Oviedo punto de respeto' en El Antiguo. Por otra parte, desde el escenario principal de los conciertos, en la Losa, se proyectará un breve spot de la campaña.

Charlas

En el entorno de la capilla de La Balesquida se situará el 'punto azul', que este año dejará de ser violeta, durante los festejos. Según las palabras de González, «el Ayuntamiento de Oviedo considera necesario implantar este espacio de protección, que además sea un centro de promoción de la campaña de prevención y sensibilización social».

El 'punto azul' acogerá charlas, por ejemplo relativas al proyecto Coeducación para el Bachillerato, con el que se pretende concienciar a la población más joven. «El objetivo es que el respeto y el 'no es no' se conviertan en elementos siempre presentes en eventos festivos», concretó González. Por último anunció que las asociaciones Igualdad a bordo y Mil voces violetas colaborarán en las labores de concienciación. El presupuesto tope es de 14.000 euros.